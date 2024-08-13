Об этом он рассказал в интервью с журналистами The Hollywood Reporter

Легендарный режиссёр Джеймс Кэмерон подтвердил, что ведет работу над новым проектом, связанным с франшизой «Терминатор». В интервью с The Hollywood Reporter, где Кэмерон также обсуждал свои планы по созданию следующих частей «Аватара», он намекнул на этот загадочный проект, подчеркнув, что работа над ним проходит в условиях строгой секретности.

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Режиссёр с юмором добавил, что не собирается раскрывать подробности, чтобы не пришлось отправлять за журналистами опасного "робота-агента". Будет ли это фильм или сериал, и когда именно состоится премьера, пока остаётся неизвестным.

Критики и фанаты уже давно обсуждают будущее франшизы, учитывая разочарование, которое вызвали последние фильмы серии. Многие отмечают, что начиная с «Терминатора 3: Восстание машин» франшиза теряла свою оригинальность, а сюжетные линии становились всё более запутанными и противоречивыми. Некоторые фанаты выражали недовольство из-за отхода от мрачного тона оригинала и излишней зависимости от спецэффектов, которые заменили глубокую сюжетную проработку. Несмотря на это, преданные поклонники франшизы надеются, что с участием Кэмерона новый проект сможет вернуть серии былую славу.

Кроме того, Кэмерон подтвердил, что лично займётся съёмками четвёртой и пятой частей «Аватара», сценарии которых уже завершены. Ранее он допускал возможность передать эту задачу другому режиссёру, однако теперь твёрдо намерен завершить этот амбициозный проект самостоятельно.