Актер озвучивания Даг Кокл намекает, что герой появится в продолжении

Актер Даг Кокл, который на протяжении многих лет озвучивал Геральта из Ривии, начиная с первой части, недавно намекнул, что легендарный ведьмак может вернуться в следующей игре серии The Witcher. Однако пока неизвестно, какую именно роль Геральт сыграет в новом сюжете.

Кокл отметил, что не может разглашать детали, касающиеся условной «Ведьмак 4», но подтвердил, что Геральт будет присутствовать в игре. В то же время он напомнил всем фанатам, что новая игра не будет сосредоточена на Геральте, и на этот раз история, скорее всего, будет посвящена другим персонажам и событиям в мире ведьмаков.

реклама

Фанаты серии уже давно ждут новой игры, и ожидания от «Ведьмака 4» огромны. Трилогия о Геральте из Ривии завоевала сердца миллионов игроков по всему миру, а третья часть, «Ведьмак 3: Дикая Охота», стала одним из самых успешных ролевых проектов в истории индустрии. Игроки надеются, что CD Projekt RED вновь сможет создать шедевр, который продолжит развивать богатый мир Анджея Сапковского.

Недавно была новость о том, что The Witcher 4 достигла определенного прогресса в разработке. Разработка новой части Ведьмака дальше всех продвинулась в CD Projekt RED.