Игровое подразделение WB потеряло 41% выручки по сравнению с прошлым годом

Игровое подразделение Warner Bros. зафиксировало падение выручки на 41% по сравнению с прошлым годом, и основной причиной этого стала игра Suicide Squad: Kill the Justice League. В компании описали результаты игры как «слабые», что повлияло на их финансовые показатели.

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Несмотря на провал, студия Rocksteady, ответственная за разработку, не планирует закрытие или сокращение штата. По информации от известного журналиста Джейсона Шрайера, Rocksteady даже предложили Warner Bros. идею создания новой одиночной игры, надеясь восстановить доверие игроков.

Suicide Squad: Kill the Justice League — это кооперативный экшен от третьего лица, в котором игрокам предлагается взять на себя роль суперзлодеев из Отряда самоубийц, чтобы противостоять членам Лиги Справедливости. Однако, несмотря на громкие имена и обещания увлекательного геймплея, игра была встречена слабыми продажами и критикой со стороны игроков и прессы.

Основные претензии к Suicide Squad: Kill the Justice League связаны с недостатком оригинальности, однообразием игрового процесса и слишком большим акцентом на микротранзакции. Многочисленные игроки выразили разочарование скучным геймплеем и поверхностным сюжетом, что привело к значительному снижению интереса к проекту. Как результат, несмотря на масштабную рекламную кампанию, игра не смогла оправдать ожидания ни критиков, ни фанатов.

Suicide Squad: Kill the Justice League оказалась далеко не тем блокбастером, на который рассчитывала Warner Bros., что значительно ударило по их финансовым показателям. Однако Rocksteady надеется исправить ситуацию и вернуться к своим корням, работая над новой одиночной игрой, которая, возможно, вернёт им былую славу.