Sony отчитались о продажах своей текущей консоли

Sony сообщила, что количество проданных PlayStation 5 превысило отметку в 61,7 миллиона устройств. Этот успех был достигнут несмотря на снижение продаж в период с 1 апреля по 30 июня текущего года, когда было продано 2,4 миллиона консолей, что значительно меньше показателя в 3,3 миллиона за аналогичный период прошлого года.

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Несмотря на проблемы с доступностью на старте продаж, PS5 уверенно завоевала популярность среди геймеров благодаря обещаниям Sony выпускать больше эксклюзивных игр.

Для сравнения, PlayStation 2 (PS2), которая является самой популярной игровой консолью всех времен, была продана в количестве более 155 миллионов единиц за всё время её жизненного цикла. PS2 завоевала сердца игроков благодаря широкой библиотеке игр, обратной совместимости с оригинальной PlayStation и функции воспроизведения DVD-дисков, что сделало её доступным мультимедийным устройством в домах миллионов пользователей.

Несмотря на впечатляющие продажи PS5, ей еще предстоит долгий путь, чтобы достичь рекордов PS2. Однако темпы роста продаж новой консоли говорят о её достаточно успешном старте и большом потенциале на будущее.