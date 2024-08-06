Star Wars Jedi: Survivor для PS4 и Xbox One выйдет 17 сентября

Star Wars Jedi: Survivor для PlayStation 4 и Xbox One будет доступна 17 сентября, спустя более года после релиза на современных консолях и PC. Разработчики из Respawn Entertainment также сообщили, что в ближайшие недели PC-версия игры получит новый патч, который должен улучшить производительность. Вместе с анонсом были представлены несколько новых скриншотов.

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Игра была выпущена 28 апреля 2023 года и получила средний рейтинг 85 баллов из 100 на Metacritic по версии журналистов. С 25 апреля 2024 года она доступна в подписочном сервисе EA Play.

Star Wars Jedi: Survivor представляет собой экшен-игру с открытым миром, где игроки управляют молодым джедаем, пытающимся выжить в мире, полном опасностей и врагов. Игру хвалят за захватывающий сюжет и атмосферу, но она также подверглась критике за технические проблемы и недостатки в оптимизации.

Издатели продолжают поддерживать старое поколение консолей, опасаясь, что игроки не будут активно переходить на новые устройства из-за нехватки эксклюзивных игр и контента. Этот страх поддерживается фактом, что многие пользователи не спешат обновлять свои консоли, так как новые игры часто выходят и на старых платформах, что позволяет им продолжать играть без дополнительных затрат.