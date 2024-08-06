Создатели планируют использовать для следующих Мстителей уже знакомые методы повествования из двух прошлых частей

Согласно неофициальным источникам, режиссеры Энтони и Джо Руссо, а также сценарист Стивен МакФили, собираются использовать знакомые методы повествования из предыдущих фильмов для создания следующих частей "Мстителей".





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Ожидается, что "Судный День" будет напоминать "Финал" в плане акцента на диалоги, взаимодействие между различными командами героев и большое количество фансервиса. Этот подход будет дополнен элементами из "Войны бесконечности", так как история будет рассказана с точки зрения Доктора Дума, что напоминает фокус на Таноса в "Войне бесконечности". Руссо планируют уделить Доктору Думу значительное экранное время, так как считают его более сложным и интересным персонажем по сравнению с Таносом. Однако, пока не ясно, позволит ли Disney сделать Дума центральным персонажем кроссовера. По слухам, в конце "Судного Дня" Дум одержит победу.

"Секретные Войны" будут иметь композицию "Войны бесконечности" с быстрым темпом и множеством экшн-сцен. Доктор Дум станет полноценным антагонистом этой части, а героями будут выступать многочисленные персонажи из разных вселенных. Пока нет точной информации о том, кто станет ведущими героями в обеих частях. Кевин Файги стремится подарить фанатам грандиозный мультикроссовер, не забывая при этом о многих героях из основной вселенной. Идет активное обсуждение концовки, так как Руссо и МакФили не хотят повторять финал "Финала", но и не видят возможность для двух трагических концовок. Конечное решение будет зависеть от Disney и Файги, а также от возможного софт-ребута вселенной.

Обе части планируются на хронометраж около трех часов.

Киновселенная Marvel в настоящее время является одной из самых масштабных франшиз в истории кино, объединяющей множество фильмов и сериалов. Однако, в последние годы она подвергается критике за перенасыщенность контентом, предсказуемые сюжеты и чрезмерное увлечение фансервисом, что, по мнению некоторых фанатов, снижает качество повествования и глубину персонажей.