Датамайнер Tez2 сообщает, что Rockstar трудится над повторным введением игры в сервис

Авторитетный датамайнер Tez2 сообщает, что Rockstar активно исправляет ошибки в GTA 5, чтобы вернуть игру в каталог Game Pass. GTA 5 уже была доступна по подписке, но была удалена в начале этого года. Игра также пропала с PlayStation Plus.

Возвращение GTA 5 в Game Pass вполне реально для владельцев ПК, однако вопрос с доступностью игры в PlayStation Plus остается открытым.

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GTA 5 уже успела побывать в различных подписочных сервисах, включая Game Pass и PlayStation Plus. Эти подписки предоставляют игрокам возможность доступа к обширной библиотеке игр за ежемесячную плату, что делает их привлекательным выбором для геймеров, желающих попробовать разные игры без необходимости покупать каждую из них.

Кроме того, Rockstar имеет собственную подписку внутри GTA Online — GTA Plus. Эта подписка предлагает игрокам ежемесячные бонусы, включая игровую валюту, эксклюзивные скидки и другие преимущества. Несмотря на некоторые критические отзывы, многие игроки активно пользуются подпиской GTA Plus, тратя на нее значительные суммы денег для улучшения своего игрового опыта.

Возвращение GTA 5 в Game Pass будет приветствоваться множеством игроков, так как это даст им еще одну возможность насладиться популярной игрой без дополнительных затрат.