Плата Erying выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предлагает четыре слота для оперативной памяти DDR5-5600 с поддержкой до 192 ГБ.

На выставке ChinaJon 2024 была анонсирована новая материнская плата Polestar HM770 MoDT от Erying, которая привлекла внимание своим необычным форматом и мощными характеристиками. Эта материнская плата оснащена предустановленным мобильным процессором Intel Core i9-14900HX. Однако важный недостаток такого решения заключается в том, что процессор, интегрированный в плату, нельзя заменить.

реклама

Плата выполнена в форм-факторе Micro-ATX и предлагает четыре слота для оперативной памяти DDR5-5600 с поддержкой до 192 ГБ. Также доступны два слота для M.2 накопителей и система питания 8+1+1. Для подключения внешних устройств плата имеет DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, несколько USB Type-A различных версий и один USB Type-C.

Новинка появится в продаже в течение этого года. Помимо модели с Intel Core i9-14900HX, также будут доступны варианты с процессорами 14650HX и 14700HX. Цены на новые платы пока не объявлены.

Китайские материнские платы известны своим хорошим соотношением цены и производительности. Они часто предлагаются по более низкой цене по сравнению с аналогичными продуктами от крупных брендов, что делает их привлекательным выбором для экономных покупателей.

Эта плата может стать хорошим вариантом для тех, кто ищет мощное и доступное решение для своего ПК.