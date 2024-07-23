Ubisoft извинилась перед японским сообществом за рекламные материалы Assassin's Creed Shadows.

Ubisoft официально выпустила заявление и обратилась к японскому сообществу с извинениями за ошибки в рекламных материалах игры Assassin's Creed Shadows.

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Основные моменты:

Assassin's Creed не является исторически точной игрой; она создается для развлечения и может побуждать к изучению реальной истории.

Сюжет Shadows является вымышленным и не имеет большого отношения к реальным историческим событиям.

В рекламных материалах были допущены ошибки, такие как фермеры, собирающие рис весной, и квадратные окна, характерные для европейской архитектуры. Ubisoft пообещала исправить эти неточности, так как игра еще находится в разработке.

Компания консультировалась с историками, но все решения принимала исключительно команда разработчиков. Ubisoft призывает направлять конструктивную критику в их адрес, а не в сторону консультантов.

История Ясуке в игре практически полностью выдумана сценаристами; реальный Ясуке послужил лишь прототипом.

Ubisoft заявила, что разделяет страсть японцев к их историческому и культурному наследию и приносит извинения за любые допущенные ошибки. Несмотря на стремление к аутентичности, игра остается развлекательным продуктом, и все представленные материалы будут дорабатываться до релиза.

Компания также отметила, что, хотя изображение Ясуке в качестве самурая может вызывать споры, его «уникальная и загадочная жизнь» делает его идеальным кандидатом для роли героя в Assassin's Creed Shadows.