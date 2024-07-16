Раздача коснется всех, кто пожертвовал более 200 долларов на Kickstarter

Kingdom come Deliverance 2 будет официально предоставлено бесплатно всем, кто поддержал первую часть игры на Kickstarter.

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Разработчики из Warhorse подтвердили, что те, кто вложил определенную сумму в кампанию, будут награждены бесплатной копией сиквела.

Пока нет подробностей о том, каким образом будет осуществляться предоставление игры, но уже сейчас люди, вложившие 200 долларов, получают письма с подтверждением о том, что им будет предоставлена бесплатная копия игры.

Первую часть игры в свое время можно было получить бесплатно во время одной из многочисленных раздач от Epic Games Store. Kingdom Come Deliverance, не смотря на проблемы с производительностью на момент выхода, получила положительные отзывы за интересный сюжет и необычный геймплей. Со временем игра получала дополнительный контент, расширяющий мир игры. А большие скидки во время распродаж позволили множеству игроков познакомиться с игрой.

Выход сиквела ожидается до конца 2024 года на всех актуальных платформах, игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.