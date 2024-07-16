Появились слухи, что разработка The Sims 5 для консолей приостановлена.

В профиле одного из сотрудников студии Maxis на LinkedIn обнаружилось упоминание о работе над версией The Sims 5 для PlayStation 5 с пометкой об отмене проекта.

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Недавно в Maxis произошла серия увольнений. Однако уволенные сотрудники не упоминали о прекращении разработки самой игры, что может указывать на то, что The Sims 5 всё ещё в разработке, но оставшаяся команда, вероятно, сосредоточится на выпуске игры для ПК, не затрачивая ресурсы на адаптацию для консолей.

В феврале 2024 года в сеть утёк прототип The Sims 5, который, однако, защищён системой Denuvo. Игра планируется как условно-бесплатная, и данная защита используется для предотвращения утечки билда, предназначенного для закрытого тестирования. В прототипе отсутствуют играбельные симы, доступна лишь возможность кастомизации квартир, что значительно ограничивает возможности тестирования.

В The Sims 5, продолжении знаменитой серии симуляторов жизни, ожидается улучшенная графика, более глубокая симуляция и новые возможности для творчества. Несмотря на слухи, официальные заявления от Maxis или EA о возможной отмене консольных версий пока не поступали.