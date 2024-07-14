Из нового отчета для инвесторов стало известно, что Ubisoft отменила сериал по мотивам гоночных экшенов Driver

Ubisoft сообщила об отмене долгожданного сериала по мотивам знаменитой гоночной серии Driver. Эта новость стала известна из свежего отчета для инвесторов, где причиной отмены указано закрытие компании, занимавшейся производством шоу.

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Сериал был анонсирован в 2021 году и разрабатывался исключительно для стримингового сервиса Binge. Планировалось, что сюжет сериала расскажет о Джоне Таннере, бывшем гонщике и специальном агенте, который внедряется в преступную организацию. Эта история обещала перенести зрителей в мир высокоскоростных погонь и глубоких интриг, характерных для серии игр Driver.

Серия Driver, впервые появившаяся в 1999 году, завоевала сердца геймеров своими захватывающими автомобильными погонями и увлекательными криминальными сюжетами. Игры этой франшизы отличались реалистичной физикой автомобилей и кинематографическим подходом к повествованию, что сделало их культовыми среди фанатов гоночных экшенов.

Несмотря на отмену сериала, Ubisoft заверила поклонников, что это не конец для франшизы Driver. Компания активно работает над новыми проектами, связанными с этой легендарной серией, и обещает, что впереди ещё много интересного. Поклонники могут надеяться на новые игры и, возможно, другие медийные проекты, которые сохранят дух и атмосферу оригинальных игр.