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Amogus54
Девкит PS5 продали на eBay, «замаскировав» под печь для пиццы
Комплект разработчика PS5 продан за 6,5 тыс. долларов после того, как продавец применил гениальную маскировку

На игровой платформе eBay недавно произошла любопытная сделка: девкит PlayStation 5 был продан за $6500 после того, как продавец придумал гениальную маскировку. Чтобы избежать возможных проблем с Sony, продавец переименовал девкит в "PlayStation Pizza Kit" и продал его как аксессуар для приготовления пиццы.

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Консольные комплекты разработчиков предназначены исключительно для разработчиков и не должны попадать в руки обычных пользователей. Sony, как и другие технологические гиганты, строго контролирует распределение таких устройств. Однако один умелый продавец смог обойти эти правила, выставив комплект разработчика под видом "набора для пиццы". Продавец не только переименовал устройство, но и добавил к нему фотографию с ломтиком пиццы, коробки для пиццы и даже брендированную черную лопатку с логотипом PlayStation.

Продажа прошла успешно: комплект был продан за 6050 евро, не считая доставки. Аукцион вызвал огромный интерес, и в нем приняли участие 59 человек.

Consolevariant предполагает, что продавец решил замаскировать девкит, чтобы избежать последствий от Sony. Известно, что прошлые комплекты разработчика PS5 удалялись с аукционов, вероятно, по запросу Sony. Компании вроде Microsoft и Sony ужесточили контроль над текущим поколением консолей, что делает этот случай особенно редким.

Однако, несмотря на успешную продажу, продавец может столкнуться с последствиями. Каждый девкит PS5 имеет уникальный идентификатор, поэтому Sony будет несложно определить, кто из разработчиков решил продать своё устройство.

#sony #playstation 5 #playstation #новости игр #sony playstation #новости игровой индустрии
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