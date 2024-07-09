Комплект разработчика PS5 продан за 6,5 тыс. долларов после того, как продавец применил гениальную маскировку

На игровой платформе eBay недавно произошла любопытная сделка: девкит PlayStation 5 был продан за $6500 после того, как продавец придумал гениальную маскировку. Чтобы избежать возможных проблем с Sony, продавец переименовал девкит в "PlayStation Pizza Kit" и продал его как аксессуар для приготовления пиццы.

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Консольные комплекты разработчиков предназначены исключительно для разработчиков и не должны попадать в руки обычных пользователей. Sony, как и другие технологические гиганты, строго контролирует распределение таких устройств. Однако один умелый продавец смог обойти эти правила, выставив комплект разработчика под видом "набора для пиццы". Продавец не только переименовал устройство, но и добавил к нему фотографию с ломтиком пиццы, коробки для пиццы и даже брендированную черную лопатку с логотипом PlayStation.

Продажа прошла успешно: комплект был продан за 6050 евро, не считая доставки. Аукцион вызвал огромный интерес, и в нем приняли участие 59 человек.

Consolevariant предполагает, что продавец решил замаскировать девкит, чтобы избежать последствий от Sony. Известно, что прошлые комплекты разработчика PS5 удалялись с аукционов, вероятно, по запросу Sony. Компании вроде Microsoft и Sony ужесточили контроль над текущим поколением консолей, что делает этот случай особенно редким.

Однако, несмотря на успешную продажу, продавец может столкнуться с последствиями. Каждый девкит PS5 имеет уникальный идентификатор, поэтому Sony будет несложно определить, кто из разработчиков решил продать своё устройство.