Популярная игра SnowRunner, разработанная компанией Saber Interactive, не будет снова доступна для покупки в России.

Популярная игра SnowRunner, разработанная компанией Saber Interactive, не будет доступна для покупки в России. Эта ситуация возникла из-за "неразрешённых вопросов с партнёрами", что препятствует продаже контента с лицензированной техникой в указанных регионах.



Ограничения касаются не только основной игры, но и всех выпущенных и будущих дополнений с лицензированной техникой. При этом пользователи, которые уже приобрели DLC, сохранят доступ к ним, а обладатели сезонного пропуска четвёртого года получат весь обещанный контент в полном объёме.

реклама

Игра была снята с продажи в России, Беларуси и Украине летом 2023 года, и несмотря на усилия Saber Interactive, найти решение проблемы не удалось. Компания выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации и благодарит игроков за понимание.

SnowRunner – это захватывающий симулятор внедорожных поездок, который позволяет игрокам испытать себя в экстремальных условиях. Управляя различными видами техники, от мощных грузовиков до специализированных вездеходов, игроки преодолевают суровые природные препятствия, доставляют грузы и выполняют сложные задания. Игра известна своей реалистичной физикой, разнообразными ландшафтами и возможностью играть в кооперативном режиме с друзьями.