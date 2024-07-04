Valve, по слухам, работает над внедрением Waydroid в Steam.

Valve, возможно, работает над внедрением эмулятора Waydroid в Steam, что может стать значительным шагом для расширения функциональности их платформы.

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Датамайнер Brad Lynch обнаружил, что SteamDB получил доступ к данным, связанным со SteamVR. Эти данные указывают на наличие скрытых приложений, среди которых упоминается Waydroid.

Waydroid - это проект с открытым исходным кодом, который позволяет запускать Android-приложения на Linux. Предполагается, что Valve намеревается интегрировать этот эмулятор в свою экосистему, что может стать революционным шагом для пользователей Steam.

Интеграция Waydroid в Steam откроет двери для множества новых возможностей. Пользователи смогут запускать свои любимые Android-приложения прямо из Steam, что значительно увеличит разнообразие доступного контента. Это особенно актуально для игр и приложений, которые на данный момент доступны только на мобильных устройствах.

Для разработчиков это тоже откроет новые перспективы. Они смогут адаптировать свои Android-приложения для работы на платформе Steam, что обеспечит доступ к широкой базе пользователей и увеличит потенциал монетизации.

Согласно слухам, Valve уже обратилась к разработчикам Waydroid с запросом на доступ к их репозиторию на GitHub для «внесения изменений». Это может свидетельствовать о том, что компания планирует оптимизировать эмулятор под свои нужды и улучшить его производительность для работы в экосистеме Steam.

Если эти планы реализуются, то пользователи Steam смогут насладиться беспрецедентной свободой выбора приложений и игр, объединяя лучшие элементы десктопного и мобильного гейминга в одной платформе.