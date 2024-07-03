Новые подробности о Grand Theft Auto VI продолжают радовать поклонников серии. На этот раз в сети обсуждают слухи об изменении телосложения главных героев

Новые подробности о долгожданной Grand Theft Auto VI продолжают удивлять поклонников серии. На этот раз внимание привлекла особенность телосложения героев Джейсона и Люсии в разных сценах трейлера, что, как выяснилось, имеет геймплейное обоснование.

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По информации от группы инсайдеров GTA 6 Countdown, персонажи смогут заниматься фитнесом и наслаждаться разнообразной едой. Все эти действия будут прямо влиять на их физическую форму: можно будет наблюдать как увеличение мышечной массы, так и набор веса.

Эта механика впервые появилась в Grand Theft Auto: San Andreas и была частично воплощена в Red Dead Redemption 2. В San Andreas изменение веса персонажа не только влияло на его внешний вид, но и на игровой процесс. Например, телосложение главного героя влияло на предпочтения девушек и возможность взаимодействия с определёнными персонажами.

Теперь фанаты с нетерпением ждут воплощения этих идей в новой игре. Напомним, что релиз Grand Theft Auto VI намечен на 2025 год для консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series X/S), и ожидания от неё становятся ещё выше.

Помимо всего прочего, ожидается выход второго трейлера игры.