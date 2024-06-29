На сайте Rockstar Games произошли интересные изменения: трейлер GTA 6 получил новую ссылку. Игроки уверены, что старый адрес студия использует для второго ролика.

Игроки заметили изменения на сайте Rockstar Games: ссылка на трейлер GTA 6 была обновлена. Это вызвало предположения, что студия готовит второй трейлер игры.

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Пользователь GameRollGTA обнаружил, что ранее трейлер имел специальный URL с числом «666666», что символизировало номер игры. Теперь же ссылка изменена на набор символов «rkoCtr1r».

Эти изменения вызвали бурное обсуждение среди фанатов. Одни считают, что Rockstar готовит второй трейлер Grand Theft Auto 6 и использует старую ссылку для его размещения. Другие начали искать скрытые послания и «пасхалки» в новом адресе.

Также стоит отметить, что недавно глава Xbox признался, что многие игровые студии избегают выпуска своих проектов осенью 2025 года, чтобы не конкурировать с релизом GTA 6.

GTA 6 – долгожданное продолжение знаменитой серии игр от Rockstar. Игроков ждёт новый открытый мир, еще более реалистичный и детализированный, с захватывающим сюжетом и множеством нововведений. Учитывая популярность предыдущих частей, интерес к следующему трейлеру и релизу игры невероятно высок.

Поклонники с нетерпением ждут официальных новостей от Rockstar и надеются на скорый выход второго трейлера, чтобы узнать больше о предстоящем хите.