Недавний отчет показывает, что продажи портов крупных игр для устройств Apple оставляют желать лучшего.

Порт Death Stranding для iPhone, iPad и Mac, выпущенный 30 января 2024 года, был продан тиражом всего в 10 тысяч копий. Другие крупные проекты также столкнулись с низкими продажами: Assassin's Creed Mirage продан менее чем в 3 тысячи копий, Resident Evil 4 — около 7 тысяч копий, а Resident Evil Village — примерно 5,75 тысяч копий.

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Основными причинами такого низкого спроса стали высокая цена этих релизов и предпочтения пользователей мобильных устройств, которые больше склоняются к играм с короткими игровыми сессиями. Высокая стоимость игр на фоне обилия доступных мобильных развлечений с короткими сессиями и низкими ценами делает порты крупных проектов менее привлекательными для владельцев устройств Apple.

Помимо всего прочего, игроки жалуются, на низкий запас батареи для средней игровой сессии, неудобное управление и невозможность свернуть игру во время загрузки контента. Если свернуть приложение во время загрузки, придётся скачивать всё заново.

Таким образом, несмотря на усилия разработчиков адаптировать крупные игровые релизы для мобильных платформ, они сталкиваются с серьёзными проблемами на пути к успеху в этом сегменте рынка.