Пользователи Steam в Великобритании подали коллективный иск, обвиняя Valve в монополии на рынке ПК-игр.

Инициатором иска выступает Вики Шотболт, которая называет себя борцом за цифровые права детей, и уже как минимум 6 лет обвиняет Valve в нарушении антимонопольного законодательства Великобритании.

Шотболт считает, что Valve «взимает с разработчиков чрезмерную комиссию в 30%». Кроме того, компания якобы навязывает свои условия сотрудничества, запрещая продавать игры на других площадках по более низким ценам.

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По словам Шотболт, Valve установила такие правила, которые приводят к завышенным ценам на игры и ограничивают конкуренцию. Она утверждает, что это негативно сказывается как на разработчиках, так и на пользователях. Разработчики вынуждены либо соглашаться с высокими комиссиями и правилами Valve, либо рисковать потерей значительной части потенциальной аудитории, которая пользуется Steam.

Шотболт также утверждает, что компания Valve использует свою доминирующую позицию на рынке для подавления конкуренции и ограничения выбора для потребителей. Это, по ее мнению, не только несправедливо, но и незаконно. Она призывает другие компании и пользователей присоединиться к иску, чтобы добиться справедливости и изменить текущее положение дел на рынке цифровых игр.

Примечательно, что Valve не первый раз сталкивается с обвинениями в монополистической практике. В прошлом компания уже сталкивалась с аналогичными исками и расследованиями со стороны антимонопольных органов в различных странах. В частности, были случаи, когда разработчики и конкуренты выражали недовольство условиями, которые Valve устанавливает для размещения игр на своей платформе.

Однако, несмотря на все обвинения и судебные разбирательства, Steam остается одной из самых популярных платформ для покупки и скачивания ПК-игр. Многие пользователи ценят ее за удобство использования, широкую библиотеку игр и регулярные распродажи, предлагающие значительные скидки на популярные игры.

Ответ Valve на текущий иск пока неизвестен. Однако, можно ожидать, что компания будет активно защищать свою позицию, как это уже происходило в прошлом. Важно отметить, что подобные иски могут занять много времени и потребовать значительных ресурсов как со стороны истцов, так и со стороны ответчика.