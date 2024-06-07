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Amogus54
На сайте 2K Games раньше времени появился баннер стратегии Sid Meier's Civilization VII
В сеть утек постер Sid Meier's Civilization VII.

На официальном сайте компании издателя 2K Games раньше времени появился баннер стратегии Sid Meier's Civilization VII.

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Анонс состоится сегодня ночью на Summer Game Fest. Пока точно неизвестно, когда будет релиз, но, скорее всего он состоится осенью, 21 октября 2016 года выходила в релиз Sid Meier’s Civilization VI. До этого 21 сентября 2010 года мир увидел пятую часть популярной франшизы.

Скорее всего игра будет распространяться таким же образом, как и предыдущая игра – сначала выйдет основа для игры с минимумом стран и правителей и урезанным количеством механик, которые были доступны ранее. Что-то большее игроки смогут получить только в Season pass и в качестве DLC. 

Интересно, сколько продлится поддержка новой седьмой части. Шестая часть получает новый контент и правки баланса вот уже 8 лет. Тем не менее, фанатам будет интересно оценить новый продукт от Firaxis Games.

Чего еще стоит ожидать от Summer Game Fest 2024 можно прочитать в этом материале. Недавно стало появился слух, что "таинственной игрой в известной вселенной от 2К" всё же будет новая Borderlands, а не Mafia 4, однако этот инсайд не подтвердился.

#2k games #новости игр #новости игровой индустрии #summer game fest 2024 #civilization vii #sid meier&#x27;s civilization
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