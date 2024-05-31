Банк Тинькофф вернул возможность пополнения аккаунта Steam с российских карт.

Банк Тинькофф вновь предоставил возможность пополнять баланс учетных записей Steam для пользователей из России и стран СНГ. Это можно сделать через мобильное приложение, выбрав раздел «Платежи», затем набрать в поиске «Steam», ввести свой логин и сумму для пополнения от 50 до 14000 рублей.

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Счет пополняется в долларах США, а комиссия составляет не более 11%. Важно отметить, что вы пополняете баланс в рублях, а сумма приходит в той валюте, регион которой указан в вашем Steam аккаунте. Эта услуга вернулась после длительного отсутствия и теперь вновь доступна для всех пользователей.

Помимо банка Тинькофф, пополнение баланса Steam доступно также через другие финансовые учреждения и платформы. МТС и различные онлайн-площадки, такие как Plati и Kupikod, также предоставляют возможность пополнения баланса Steam. Это значительно расширяет выбор способов пополнения, доступных для пользователей.