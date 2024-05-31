Тактическая игра от Firaxis, Midnight Suns, которая вызвала неоднозначные отзывы, будет доступна бесплатно в Epic Games Store на следующей неделе.

Epic Games Store продолжает радовать геймеров щедрыми предложениями в рамках своей МЕГА распродажи. На следующей неделе пользователей ждёт особенный сюрприз — Midnight Suns, тактическая игра от Firaxis, станет финальной бесплатной крупной игрой в этом мероприятии. Распродажа, начавшаяся несколько недель назад, предложила множество привлекательных скидок и бесплатных игр, но кульминацией станет именно это предложение.

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Midnight Suns — это тактическая ролевая игра, разработанная известной студией Firaxis, которая славится такими хитами, как серия XCOM и Civilization. В отличие от предыдущих проектов студии, Midnight Suns переносит игроков во вселенную Marvel, предлагая уникальное сочетание тактики и супергеройской тематики. Игрокам предстоит взять под свой контроль команду известных персонажей Marvel, таких как Железный Человек, Доктор Стрэндж, Росомаха и многих других, чтобы сразиться с силами тьмы.

Однако, несмотря на обилие известных героев и интересную концепцию, игра вызвала бурные споры среди фанатов и критиков сразу после анонса. Основной причиной негодования стала информация о том, что в игре будут использоваться карты. Хотя Firaxis неоднократно подчеркивали, что Midnight Suns не является карточной игрой в традиционном смысле и что карты используются исключительно как механика для боевой системы, это не предотвратило волну скептицизма и негатива со стороны игроков.

Теперь, у всех, кто не успел попробовать Midnight Suns на старте, появится отличная возможность оценить игру бесплатно. Включение этой игры в финальный этап МЕГА распродажи в Epic Games Store станет замечательным подарком для всех поклонников тактических игр и вселенной Marvel.

На этой неделе, вплоть до 6 июня можно бесплатно забрать Chivalry 2.