Epic Games Store предлагает игрокам шанс бесплатно получить Chivalry 2. Акция начнется 30 мая и продлится неделю.

Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей щедрыми предложениями. С 30 мая по 6 июня Chivalry 2 будет доступной для приобретения. Акция продлится ровно неделю, предоставляя игрокам отличную возможность пополнить свою коллекцию этим динамичным средневековым экшеном. Для тех, кому интересен вопрос – игра доступна для покупки со 100% скидкой на российском аккаунте без использования VPN и смены региона.

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Chivalry 2 – это многопользовательская игра, в которой игроки могут участвовать в масштабных сражениях, используя различные виды оружия и тактики. Игра получила высокие оценки за свою реалистичную боевую систему и атмосферные сражения.

Разработчики из Torn Banner Studios обещают незабываемые впечатления от средневековых битв, которые могут увлечь на долгие часы. События игры разворачиваются в эпоху рыцарей и замков, предлагая разнообразные карты и режимы, от массовых осад до более компактных и напряженных дуэлей.

Игра имеет 82 балла из 100 на Metacriric и 80% положительных отзывов в Steam (очень положительные на основе 29,189 голосов).

В Epic Games Store продолжается распродажа, которая продлится до 13 июня.