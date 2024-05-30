Костюмы Vault-Tec и компьютеры Pipboy скоро будут добавлены в Warzone и Modern Warfare III

Совсем недавно, 29 мая, стартовал четвертый сезон Call Of Duty: Modern Warfare III и Warzone, но активные игроки уже нашли в файлах игры то, как будет выглядеть новое внутриигровое событие.

Ниже на изображении представлен первый внутриигровой взгляд на предстоящий, еще не анонсированный кроссовер Call Of Duty с франшизой Fallout. Данным изображением поделился charlieINTEL. В файлах игры были обнаружены четыре персонажа Call of Duty, включая Гоуста и капитана Прайса, в сине-желтых комбинезонах жителей убежища из мира Fallout. У персонажей можно увидеть на запястьях характерные для серии компьютеры Pip-Boy, а у одного солдата тоже есть скин для штурмовой винтовки Vault-Tec. На промо-изображении одежда и косметические предметы указаны как часть набора «Fallout: Vault Dweller».

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Подобная коллаборация давно напрашивалась сама собой, ведь обеими франшизами теперь владеет Microsoft, а Call Of Duty славится тем, что в нее добавляют множество косметических предметов, которые вообще не связаны с оригинальным сеттингом игры.

Недавно похожая история случилась и с Fortnite. Датамайнеры нашли в файлах игры упоминание Fallout, а затем случился официальный анонс, так что в данном случае история, скорее всего, повторится.



