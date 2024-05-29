Официально объявлено, что презентация State of Play пройдет 31 мая в 01:00 по московскому времени. В программе – 14 игр для PS5 и PSVR2, включая проекты от студий PlayStation, которые выйдут в этом году. Трансляция продлится 30 минут.

Sony анонсировала проведение очередной презентации State of Play, которая состоится 31 мая в 01:00 по московскому времени. В рамках трансляции планируется показать 14 игр для PlayStation 5 и PlayStation VR2, включая проекты от внутренних студий PlayStation, выход которых запланирован на текущий год.

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Ожидания от предстоящего мероприятия высоки. По слухам, на презентации могут быть анонсированы несколько крупных проектов. Среди них – полноценная игра по Astro Bot, LEGO-игра по мотивам серии Horizon, а также PC-версия God of War: Ragnarok. Кроме того, поклонники надеются увидеть демонстрацию геймплея Concord (новый PvP шутер от Sony).

Трансляция обещает быть насыщенной и интересной, так как Sony планирует уделить внимание как крупным блокбастерам, так и инди-проектам. В прошлом State of Play неоднократно становилась площадкой для значимых анонсов и сюрпризов, и предстоящая презентация, по всей видимости, не станет исключением.

Конец мая обещает быть насыщенным для геймеров, поскольку в этот же день, но на час позже пройдет мероприятие от Konami, посвященное серии Silent Hill.