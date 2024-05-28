В ночь с 30 на 31 мая в 2:00 по московскому времени компания Konami проведет долгожданную трансляцию, посвящённую культовой серии Silent Hill. Фанатов ожидает множество новостей о грядущих проектах, включая подробности о фильме и играх по франшизе.

Одним из главных событий трансляции станет анонс фильма «Возвращение в Сайлент Хилл», премьера которого запланирована на 2025 год. Поклонники хоррора уже давно ждут новую экранизацию, и Konami обещает поделиться подробностями о сюжете, актёрском составе и, возможно, представить первый трейлер.

Режиссёром фильма выступает Кристоф Ган, который ранее уже работал над экранизацией Silent Hill в 2006 году. Ган обещает вернуть зрителей в атмосферу жуткого и мистического города, наполненного кошмарами и таинственными событиями.

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Кроме того, фанатам представят актуальную информацию о состоянии разработки игр по франшизе Silent Hill. Особое внимание будет уделено ремейку культовой игры Silent Hill 2, который уже давно находится на стадии разработки. Игрой занимается команда Bloober Team, известная своими хоррор-играми. Konami планирует раскрыть новые детали о геймплейных механиках, графических улучшениях и изменениях в сюжете, которые ждут игроков в обновлённой версии игры. Напомним, что оригинальная Silent Hill 2, вышедшая в 2001 году, стала одной из самых популярных и знаковых игр серии, и многие поклонники с нетерпением ожидают её возвращения в новом формате.

Помимо ремейка Silent Hill 2, на трансляции могут представить и другие проекты, связанные с франшизой. В последние годы ходило много слухов о возможных продолжениях и новых играх в серии, и, возможно, Konami наконец-то раскроет свои планы на будущее. Фанаты ожидают увидеть анонсы новых игр, узнать о разработчиках, работающих над ними, и получить информацию о предполагаемых датах релизов.

Мероприятие состоится в ночь с 30 на 31 мая в 2:00 МСК.