В только что вышедшую Senua’s Saga: Hellblade II играет всего 1700 игроков в Steam спустя 2 часа после релиза — виной всему выход в Game Pass.

Недавно вышедшая игра Senua’s Saga: Hellblade II от Microsoft не вызвала ожидаемого интереса среди пользователей Steam, сумев привлечь всего 1700 игроков спустя два часа после релиза. Основной причиной низкого показателя может быть выход игры в сервисе Game Pass, что предоставляет подписчикам возможность играть без дополнительных затрат. Для сравнения, Ghost of Tsushima, выпущенная почти четыре года назад на Playstation 4, собрала более 57 тысяч игроков за тот же период после релиза в Steam.

Главная героиня Senua’s Saga: Hellblade II

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Представители Sony продолжают активно продвигать свою стратегию по выпуску игр PlayStation Studios на ПК, видя в этом новые возможности для роста и увеличения прибыли. Этот шаг компании подкрепляется высокими показателями продаж и интересом со стороны ПК-игроков.

На фоне недавних сокращений и закрытия нескольких внутренних студий Microsoft, такие скромные результаты для Senua’s Saga: Hellblade II выглядят особенно неприятными. Падение продаж Xbox и уменьшение числа подписок на Game Pass добавляют проблем компании, подчеркивая разницу в подходах между Microsoft и Sony на рынке ПК-игр.

Несмотря на то, что Microsoft давно находится на ПК-рынке, они делают сильный акцент на подписочную модель, тогда как Sony успешно продает свои бывшие эксклюзивы. На данный момент Senua’s Saga: Hellblade II не планируется к выпуску на PlayStation.

Игра получила положительные отзывы, набрав 84 балла на Opencritic.