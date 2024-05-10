В четверг Microsoft неожиданно заявила, что планирует запустить магазин мобильных игр позднее в этом году.

Эта новость появилась во время интервью с президентом Xbox Сарой Бонд на мероприятии Bloomberg.

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По словам Сары Бонд, пока еще безымянный магазин будет запущен в июле в веб-браузерах, а не в специальном приложении, а недавно приобретенная Microsoft Candy Crush Saga станет первой франшизой.

Выход Microsoft на рынок мобильных игр — самое прибыльное подразделение игровой индустрии — был ожидаемым, особенно после недавнего приобретения компанией калифорнийского мега-разработчика ActivisionBlizzard за 69 миллиардов долларов.

В ноябре глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что компания «ведет переговоры с другими партнерами» о потенциальном запуске мобильного магазина.

Этот шаг создает основу для новой конкуренции между Microsoft, Google и Apple, поскольку большинство мобильных игр продаются и загружаются через соответствующие магазины приложений.

Новый мобильный магазин Microsoft «действительно распространяется на все устройства — где вы, ваша библиотека, ваша личность, ваши награды путешествуют вместе с вами, а не привязаны к одной экосистеме».

Благодаря сделке с Activision Microsoft теперь является владельцем серии Candy Crush, одной из крупнейших и самых стабильных компаний, приносящих прибыль в сфере мобильных игр. В сентябре разработчик Candy Crush King отпраздновал выпуск последней игры Candy Crush Saga, доход которой составил 20 миллиардов долларов.

Хотя глобальный рынок мобильных игр мало освещается в прессе, он зарабатывает почти столько же денег, сколько секторы ПК и консолей вместе взятые. В недавнем отчете Newzoo говорится, что мобильные игры приносят 90,5 миллиардов долларов дохода игровой индустрии во всем мире.

Во многом это обусловлено развивающимися рынками, где среднестатистический потребитель может редко иметь компьютер или игровую систему, но у большинства из них есть смартфон. В результате некоторые мобильные игры могут похвастаться количеством игроков, исчисляемым десятками миллионов, например, Honor of Kings.

Заявление было сделано через два дня после того, как Microsoft объявила о спорном решении закрыть несколько студий, которые работали под управлением ее дочерней компании Bethesda Softworks, включая японскую Tango Gameworks (Hi-Fi Rush). Сообщаемые причины закрытия включали перераспределение внутренних ресурсов, а также то, что руководители, как сообщается, не могли эффективно управлять количеством проектов, которые находились в стадии разработки под крышей Xbox Game Studios.

Новый магазин Microsoft также следит за изменениями, которые Apple была вынуждена внести в свою политику в отношении магазинов приложений после широко разрекламированной судебной тяжбы с Epic Games, которая в 2020 году подала в суд на Apple из-за политики распределения доходов в ее магазине приложений. Этот иск закончился в 2021 году частичной победой обеих компаний , которые установили, что политика Apple в отношении «огороженного сада» рассматривается как монопольное поведение.