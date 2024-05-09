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Amogus54
Исследование Microsoft: 75% работников используют ИИ на работе
Данное значение почти удвоилось за последние шесть месяцев

Microsoft выпустила новую версию исследования, в котором задокументирована трансформация работы за последние несколько лет: от последствий удаленной и гибридной работы до роста искусственного интеллекта на рабочих местах.

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Согласно ежегодному индексу тенденций работы Microsoft, за последние шесть месяцев использование искусственного интеллекта выросло почти вдвое, достигнув 75% работников умственного труда. Исследование основано на опросе 31 000 человек в 31 стране, а также на использовании Microsoft 365, данных LinkedIn и исследованиях, проведенных с крупными компаниями.

В отчете, опубликованном в среду утром, представлен оптимистичный взгляд на влияние ИИ на производительность и эффективность, чего и следовало ожидать от компании, которая большую часть своего будущего делает ставку на внедрение ИИ работниками умственного труда.

Согласно исследованию, «опытные пользователи» ИИ экономят более 30 минут в день, что подтверждает прошлые обещания компании о том, что ИИ уменьшит тяжелую рутинную повседневную работу.

Многие из тех, кто использует ИИ (около 78%), внедряют инструменты ИИ самостоятельно, что соответствует тенденции, описанной в отчете как «Принеси свой собственный ИИ» или аббревиатура BYOAI. Это открытие также играет на руку Microsoft, поскольку технологический гигант стремится убедить своих бизнес-клиентов добавить премиальные возможности искусственного интеллекта к их существующим лицензиям на программное обеспечение.

Позволяя реализовать BYOAI, компании рискуют «упустить преимущества, которые дает стратегическое использование искусственного интеллекта в больших масштабах, и подвергнуть риску данные компании», — говорится в резюме исследования Microsoft .

С точки зрения поставщиков программного обеспечения, это напоминает тенденцию «Принеси свое собственное устройство», которая потрясла корпоративные ИТ-отделы в начале расцвета распространения смартфонов, а также массовое внедрение инструментов для совместной работы, которое побудило корпоративных лиц, принимающих решения, подписаться на общекорпоративные подписки. .

Опубликовав исследование, Microsoft объявила о новых функциях Copilot для Microsoft 365, своего флагманского инструмента искусственного интеллекта для работы, который компания продает по цене 30 долларов США за пользователя в месяц в качестве дополнения к пакетам корпоративного лицензирования.

  • Одна новая функция предлагает автозаполнение подсказок ИИ по мере их ввода пользователем, а другая может переписывать подсказки, чтобы сделать их более эффективными.
  • Новый интерфейс чата под названием «Catch Up» предлагает предложения о предстоящих встречах, а также другую информацию и аналитические данные об активности пользователей.
  • Будущая функция позволит командам создавать, публиковать и управлять подсказками ИИ, которые они используют, делясь ими с другими членами своей команды.

Согласно данным LinkedIn, принадлежащей Microsoft, ИИ также меняет рынок труда. По данным LinkedIn, количество людей, добавляющих навыки ИИ в свои профили, значительно возросло, а количество получаемых ими заявок на вакансии, в которых упоминается ИИ, увеличилось на 17%.

Более 45% респондентов по всему миру заявили, что рассматривают возможность увольнения с работы в следующем году, что компания назвала самым высоким процентом со времен «великих перестановок» 2021 года.

#microsoft #искусственный интеллект #работа
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