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Amogus54
Microsoft инвестирует 3,3 миллиарда долларов в центр обработки данных ИИ в Висконсине
Это происходит от части из-за того, что Байден критикует Трампа за его политику по созданию рабочих мест

Microsoft планирует инвестировать 3,3 миллиарда долларов в инициативу, связанную с искусственным интеллектом, в Висконсине, что придаст импульс усилиям президента Джо Байдена по созданию рабочих мест в ключевом штате, являющемся полем предвыборной борьбы.

Президент Microsoft Брэд Смит во время встречи с президентом Байденом в среду в Висконсине

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Согласно объявлению Microsoft в среду, инвестиции пойдут на расширение возможностей облачных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта технологического гиганта за счет развития современного кампуса центра обработки данных в Расине, штат Висконсин.

Microsoft также планирует создать первую в стране лабораторию совместных инноваций в сфере искусственного интеллекта, ориентированную на производство, а также инициативу по обучению навыкам работы с искусственным интеллектом, чтобы обучить более 100 000 жителей Висконсина необходимым навыкам работы с искусственным интеллектом.

Ожидается, что проект центра обработки данных создаст 2300 рабочих мест в этом районе к 2025 году и 2000 постоянных рабочих мест с течением времени — цифры, которые Байден рекламировал в своем собственном пресс-релизе, в котором критикуется неспособность бывшего президента Дональда Трампа помочь жителям Висконсина.

Байден заявил, что дата-центр будет построен на том же участке, где шесть лет назад тайваньский производитель электроники Foxconn вложил $10 млрд.

Байден сказал, что план Трампа по Foxconn предусматривал создание 13 000 рабочих мест на производстве в регионе, но «после того, как 100 домов и ферм были снесены бульдозерами, чтобы освободить место для производственного предприятия, и более 500 миллионов долларов налогоплательщиков были вложены в подготовку объекта, такие инвестиции не материализовались».

В рамках своей программы «Инвестиции в Америку» Байден встретился в среду в Висконсине с президентом Microsoft Брэдом Смитом в техническом колледже Gateway, чтобы объявить о новых инвестициях. Microsoft заявила, что наряду со строительством физического центра обработки данных будет сотрудничать с Gateway для создания Академии центров обработки данных, которая в течение пяти лет обучит и сертифицирует более 1000 студентов для работы в новом центре обработки данных и создаст рабочие места в ИТ-секторе.

В своем выступлении перед выходом Байдена на сцену Смит сказал, что с 9 до 14 лет жил в Висконсине, всего в нескольких милях от места, где он выступал. Байден поблагодарил Смита за партнерство и за то, что он показал, «как мы можем добиться больших успехов в Америке».

Президент назвал «след невыполненных обещаний» Трампа, включая провалившийся проект Foxconn.

«[Трамп] пришел сюда с вашим сенатором Роном Джонсоном, буквально держа в руках золотую лопату и обещая построить восьмое чудо света», — сказал Байден. "Ты шутишь, что ли? Посмотрите, что произошло. Они выкопали яму и упали в нее. Foxconn оказался именно таким — аферистом».

В отдельном выступлении на CNN в среду утром Смит сказал, что Висконсин имеет наследие производства и инноваций и является местом, «где люди добиваются результатов, работая вместе». Отвечая на вопрос о политических последствиях планов Microsoft в год выборов, Смит ответил, что «Microsoft ни за что не претендует», но администрация Байдена оказала «чрезвычайно помощь» в проекте ИИ.


#microsoft #искусственный интеллект #инвестиции #байден #трамп #инвестиции в ии
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