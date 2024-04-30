Знаменитый швейцарский производитель компьютерной периферии спустя долгое время получает рост прибыли

Производитель компьютерных комплектующих Logitech сообщает о росте продаж в четвертом квартале, положив конец двум с половиной годам спада.

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Несмотря на падение годовых продаж на 5%, Компания готовится к новому росту в сегменте компьютерных комплектующих и периферии.

Раннее падание финансовых показателей компании Logitech были связаны с макроэкономическими сложностями и инфляцией, влияющими на спрос. После пандемии наблюдалось сильное падение спроса, так как сотрудники компаний вернулись в офисы с удаленной работы. По данным исследовательской компании IDC, в первом квартале 2023 года продажи ПК в мире упали на 29%.