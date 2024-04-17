Десятая игра, которая выйдет на Xbox Game Pass в апреле 2024 года, представляет собой бурный жанровый гибрид, получивший тысячи положительных отзывов пользователей в Steam.

Подписчики Xbox Game Pass могут играть в Orcs Must Die! 3 в рамках своих подписок, начиная с сегодняшнего дня. Это десятая игра, которая выйдет на Xbox Game Pass в апреле 2024 года, и 51-я с начала года.

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Игра Orcs Must Die! 3, разработанная компанией Robot Entertainment — это серия гибридов жанра фэнтези, сочетающая в себе элементы шутера от третьего лица и геймплея Tower Defense. Первые две части франшизы были выпущены в начале 2010-х годов, тогда как Orcs Must Die! 3 дебютировала как временный эксклюзив для Google Stadia в июле 2020 года, а год спустя вышла на ПК и консоли.

Скриншот из игры.Теперь игра также добралась до службы подписки Microsoft, будучи запущенной в рамках линейки Xbox Game Pass за апрель 2024 года Wave 2 . Как и большинство дополнений к платформе, версия Orcs Must Die из Game Pass! 3 предлагается владельцам ПК и консолей, а также доступна через Xbox Cloud Gaming. Охотники за трофеями найдут здесь немало интересного контента: игра может похвастаться 38 достижениями на общую сумму 2150 очков Gamerscore.