Технические работники Google и Amazon вместе с активистами протестовали против работы технологических гигантов с Израилем на демонстрации возле офисов Google в Сиэтле 16 апреля 2024 года.

Работники Google и Amazon провели во вторник акции протеста в Сиэтле и других технологических центрах, протестуя против роли технологических гигантов в контракте на облачные услуги с правительством Израиля.

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Около 50 рабочих и пропалестинских активистов собрались возле офиса Google в Сиэтле в Саут-Лейк-Юнион, недалеко от штаб-квартиры Amazon.

Две технологические компании являются частью контракта стоимостью 1,2 миллиарда долларов под названием Project Nimbus, который предоставляет облачные сервисы и центры обработки данных израильскому правительству. Трехлетний проект уже вызывал протесты в прошлом, но обеспокоенность усиливается продолжающимся конфликтом Израиля в секторе Газа.

«Мы хотим закрыть этот проект», — сказал Тарик Рауф, организатор протеста Палестинского молодежного движения и технический сотрудник Apple. «Мы хотим прекратить финансирование искусственного интеллекта и машинного обучения, [идущее] на правительственные программы, которые активно участвуют в геноциде против невинных гражданских лиц».

Рауф сказал, что сотрудники Google и Amazon приняли участие в протесте в Сиэтле.

В Калифорнии протестующие устроили сидячую забастовку в офисе генерального директора Google Cloud Томаса Куриана в Саннивейле, в то время как протестующие рабочие в Нью-Йорке заняли общее пространство в одном из зданий Google, сообщает Washington Post. Протестующие также собрались на открытом воздухе в Сан-Франциско. Мероприятия были организованы группой под названием «Нет технологий для апартеида».

На прошлой неделе Time привел доказательства того, что контракт с «Нимбусом» конкретно способствует военным технологиям. Time сообщил, что Google Cloud предоставляет услуги Министерству обороны Израиля, позволяя «министерству хранить и обрабатывать данные, а также получать доступ к услугам искусственного интеллекта».

Потенциальное использование технологий с поддержкой искусственного интеллекта для поддержки военных действий, таких как управление дронами и проведение бомбардировок, вызывает большую обеспокоенность протестующих.

«Как никогда важно, чтобы мы обращали внимание на то, где мы используем ИИ и машинное обучение, особенно когда дело касается войн», — сказал Рауф.

На мероприятии в Сиэтле протестующие несли плакаты и скандировали свое несогласие по поводу сотрудничества технологических компаний с Израилем. Акция протеста длилась около двух часов.

Накануне протестующие на три часа заблокировали скоростную автомагистраль, ведущую к международному аэропорту Сиэтл-Такома, в результате чего полиция арестовала 46 человек, сообщает Seattle Times. Мероприятие было частью демонстраций, проходивших по всей стране.