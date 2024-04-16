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Президентом США Джо Байденом был подписан "закон о чипах и науке", как утверждается, "чтобы восстановить первенство США в производстве полупроводниковых приборов и обеспечить доступ американских потребителей, предприятий и военных к чипам, которые лежат в основе наших современных технологий".
В сообщении министерства торговли США также отмечено, что принятая мера позволит улучшить устойчивость цепочки поставок полупроводников и будет продвигать технологическое лидерство США.
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Сам южнокорейский гигант обещает инвестировать в проекты в США ещё не менее 40 миллиардов долларов и сформировать более 20 тысяч рабочих мест. Кроме того, соглашение позволит закрепить роль центрального Техаса в сфере современной полупроводниковой отрасли.
Комплекс производства Samsung в Техасе будет включать две фабрики, которые будут производить микросхемы по технологии 4 и 2 нм. Кроме того, здесь будет располагаться завод, занимающийся исследованиями и разработками. Первая фабрика начнет функционировать в 2026 году, а вторая через год после первой – в 2027 году.
Таким образом, вложенные инвестиции в производство микросхем позволят США к 2030 году выпускать около 20% современных полупроводников.