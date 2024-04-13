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Amogus54
Стала известна зарплата исполнительного директора Amazon за 2023 год
Новые документы показывают, сколько генеральный директор Amazon Энди Джесси заработал в 2023 году

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Согласно новому отчету компании, зарплата генерального директора Amazon Энди Джесси за 2023 год составила 29,2 миллиона долларов, включая его базовую зарплату, стоимость акций, переданных в течение года, и расходы на безопасность.

Заработок генерального директора Amazon Энди Джесси оказался под пристальным вниманием инвесторов с тех пор, как он вступил в должность в 2021 году

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Это на 12% меньше, чем $33,2 млн компенсации в 2022 году. Падение произошло в первую очередь из-за падения цены акций Amazon в прошлом году (особенно в начале года, когда многие акции были переданы в собственность) и того факта, что у генерального директора Amazon меньше акций в 2023 году, чем в 2022 году.

  • Базовая зарплата Джесси выросла на 15% до 365 000 в 2023 году по сравнению с 317 500 долларов в 2022 году.
  • Акции Amazon, перешедшие в собственность Джесси в 2023 году, были оценены в 27,8 миллиона долларов.
  • В 2023 году Amazon потратила 986 164 доллара на расходы на безопасность генерального директора.

Повышение базовой заработной платы в 2023 году отражает первый полный год после более масштабного повышения максимальной базовой заработной платы для корпоративных и технических работников компании, объявленного в начале 2022 года. Эти цифры описаны в заявлении Amazon в четверг как «реализованная компенсация», которая относится к стоимости, полученной руководителем в течение года.

График из заявления Amazon за 2024 год, 11 апреля.

Они отличаются от расчетов компенсаций, которые включают годовое изменение стоимости акций, предоставленных руководителю, включая акции, права на которые переходят в течение года, и акции, права на которые перейдут в будущем.

Заработная плата Джесси оказалась под пристальным вниманием после того, как он получил единовременную специальную премию в виде акций после того, как стал генеральным директором в 2021 году, которая на тот момент оценивалась почти в 212 миллионов долларов.

Помимо прочего, акционеры задаются вопросом, почему предоставление вознаграждения, основанного на акциях Джесси, не было обусловлено достижением конкретных целей.

Institutional Shareholder Services, консалтинговая фирма для инвесторов, в то время назвала вознаграждение за акции «чрезмерным в контексте внутреннего продвижения по службе», заявив, что оно не имеет «какой-либо связи с объективными, заранее установленными критериями эффективности».

На собрании акционеров Amazon в 2022 году менее 56% голосов, поданных при совещательном голосовании по вопросу о заработной плате руководителей, поддержали выплату компанией компенсации указанным исполнительным директорам Amazon. Это меньше, чем 81% годом ранее. На прошлогоднем собрании рейтинг одобрения вырос до 68%.

Рассматривая более узкий круг сотрудников, Amazon сообщила, что средний годовой общий размер заработной платы для всех штатных сотрудников Amazon в США составил $45 613, что больше, чем $41 762 годом ранее. Средняя заработная плата сотрудников Amazon ниже, чем во многих других технологических компаниях, из-за большого количества сотрудников, занимающихся выполнением заказов.

Для сравнения, заработок генерального директора Microsoft в 2023 финансовом году компании в Редмонде составил 48,5 миллиона долларов (в основном состоящий из акций, полученных им в течение года), а средняя зарплата сотрудников Microsoft составила 193 770 долларов при соотношении заработной платы 250:1.

#финансы #amazon #2023 #зарплата #доходы
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