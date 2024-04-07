Анализ мировой практики показывает, что экономический подъём крупного бизнеса, получение большей прибыли, укрепление конкурентоспособности, появление инновационных разработок и рост капитализации происходит в результате взаимодополняющего сотрудничества двух и более компаний, в частности, за счёт слияний и поглощений.

Слияния и поглощения объединяют две бизнес-структуры в одну: одна компания покупает другую и интегрирует её деятельность в свою. Как правило, целью слияния или поглощения является создание новой организации, которая будет более эффективной и результативной, чем две предыдущие компании по отдельности. Слияния и поглощения приносят финансовые выгоды владельцам первоначального бизнеса и владельцам недавно объединённой компании. Некоторые акционеры обналичивают свои акции в рамках сделки, другие сохраняют свои акции и получают более высокие дивиденды, связанные с ростом нового бизнеса.

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Выгоды от слияний и поглощений могут быть как стратегическими, так и операционными. Слияния и поглощения — часто используемые инструменты в корпоративной стратегии, которые могут иметь различные причины и следствия.

Покупка Microsoft Activision Blizzard

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На данный момент самой крупной сделкой слияния в видеоигровом секторе является сделка между Microsoft и Activision Blizzard. 18 января 2022 г. главный исполнительный директор Microsoft Gaming (Фил Спенсер) анонсировал покупку корпорацией Microsoft одного из крупнейших издательств в игровой индустрии Activision Blizzard, сумма сделки составляет около 68,7 млрд долл. США. Эта сделка выводит Microsoft на третье место по выручке игровых компаний мира, уступая лишь китайской Tencent и японской Sony.

За счёт покупки Activision Blizzard компания Microsoft укрепила свои позиции на рынке игровой индустрии, получила доступ к новым игровым технологиям, игровым разработкам и интеллектуальной собственности, а следовательно, улучшила игровые продукты и увеличила долю рынка. Однако покупка Activision Blizzard также может иметь и отрицательные последствия. Например, это может привести к уменьшению конкуренции на рынке игровой индустрии, в результате к повышению цен на игры и ограничению выбора потребителей.

На пути слияния Microsoft – Activision Blizzard были препятствия — компания Sony и антимонопольные регуляторы. Главной задачей Microsoft было убедить регуляторов, что поглощение Activision усилит конкуренцию на рынке, а основной целью Sony было убедить тех же самых регуляторов, что сделка опасна для индустрии и даст Microsoft монополию на самую популярную франшизу — Call of Duty.

Какие плюсы и минусы у этой сделки? Давайте попытаемся выделить основные тезисы.

Интеграция популярных франшиз: Microsoft получила доступ к широкому портфолио франшиз, включая такие хиты, как Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft, Diablo и другие. Это позволяет Microsoft расширить свои игровые сервисы и привлечь больше подписчиков к своей платформе Xbox Game Pass. Усиление экосистемы Xbox: Приобретение Activision Blizzard укрепляет экосистему Xbox, делая ее еще более конкурентоспособной на рынке видеоигр. Microsoft может интегрировать новые игры и сервисы в Xbox Game Pass, что привлечет больше пользователей на свою платформу. Улучшение качества контента: Microsoft вложит средства и ресурсы в развитие новых игр и улучшение существующих. Это может привести к повышению качества контента и инновациям в игровой индустрии.

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Минусы:

Монополизация рынка: покупка Activision Blizzard может усилить тренд к консолидации в индустрии, что может привести к монополизации рынка Microsoft и снижению конкуренции. Это может негативно сказаться на выборе игр и ценах для потребителей. Влияние на качество игр и культуру разработки: крупные слияния часто сопровождаются изменениями в культуре компаний и процессах разработки. В случае неудачного управления этими изменениями качество игр и работа над ними может пострадать. Опасения по поводу контроля данных и конфиденциальности: с учетом обеспокоенности общественности в отношении конфиденциальности данных и практик компании Activision Blizzard, есть опасения относительно того, как Microsoft будет обращаться с данными пользователей и как это может повлиять на их конфиденциальность.

В целом, приобретение Microsoft Activision Blizzard имеет потенциал принести как позитивные, так и негативные последствия для индустрии видеоигр и простых игроков. Важно, чтобы Microsoft эффективно управляла этим приобретением, чтобы максимизировать выгоды для игроков и индустрии в целом.

AMD и Xilinx

Следующий пример связан с компаниями AMD и Xilinx. Крупнейший производитель видеокарт и процессоров AMD ожидала, что наработки Xilinx — американского разработчика и производителя интегральных микросхем программируемой логики (FPGA), которые применяются в широком спектре электронных устройств (от бытовых приборов до систем облачных вычислений) — смогут усилить конкурентоспособность их собственных решений для дата-центров. Приобретение Xilinx позволило AMD выйти на рынки коммуникационных сетей и автомобилестроения, а также значительно укрепить свои позиции в серверном сегменте.

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Впервые о возможной сделке заговорили в 2015 г. после того, как Intel поглотила конкурента Xilinx компанию Altera. Полноценный процесс инициировали в октябре 2020 г., сделку оформляли в течение следующих двух лет, итоговая сумма сделки превысила 49 млрд долларов США, став крупнейшей в полупроводниковой индустрии. То, что обе компании производили свои продукты на заводах TSMC и использовали модульный подход, сделало взаимную интеграцию технологий проще и быстрее.

После получения одобрения антимонопольных служб США, Евросоюза и Великобритании AMD получила одобрение и китайских регуляторов. Китай выдвинул несколько требований: продолжать поставлять продукты Xilinx в страну на протяжении как минимум 6 лет и обеспечить их совместимость с процессорами на архитектуре ARM. AMD впервые в истории стала более дорогой компанией, чем их главный конкурент – Intel. На закрытии торгов 15 февраля 2022 г. капитализация AMD составила 199,58 млрд долл. США, Intel — 197,24 млрд.

Можно так же выделить несколько плюсов и минусов данной сделки.

Плюсы:

AMD расширила свой бизнес в области полупроводников и увеличила долю рынка в этой области, так как Xilinx является крупнейшим производителем программируемых логических интегральных схем и других программируемых устройств в мире, а эти устройства широко используются в различных отраслях, включая автомобильную, медицинскую, аэрокосмическую и промышленную области. Покупка Xilinx открыла AMD доступ к новым технологиям и интеллектуальной собственности, которые в свою очередь способствовали улучшению продуктов AMD и увеличению доли рынка.

Минусы:

Потеря талантов. Слияние привело к некоторым увольнениям и сокращениям рабочих мест, поскольку компании оптимизируют операции и устраняют дублирование ролей. Это может привести к потере ценных талантов и институциональных знаний, что может повлиять на инновации, производительность и моральный дух внутри объединенной организации. Снизилась конкуренция на рынке полупроводников. Повысились цены на продукты и ограничился выбор потребителей.

Выводы

Таким образом, слияния и поглощения в индустрии развлечений и технологий могут иметь различные причины и следствия. Крупные игроки стремятся к увеличению своих долей на рынке, увеличению прибыли и расширению своих портфелей продуктов. При этом такие сделки могут привести к монополизации рынка, что может ограничивать конкуренцию и снижать качество продуктов. Однако в некоторых случаях, поглощение компаний приводит к синергии, увеличению инноваций, сокращению издержек, и улучшению качества продуктов

В следующей статье попытаемся рассмотреть и изучить другие крупные слияния последних лет.