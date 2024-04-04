Amazon сокращает сотни рабочих мест в технических группах по продажам, обучению и в точках продаж.

Amazon Web Services (AWS) сократит несколько сотен рабочих мест в своей организации по продажам, маркетингу и глобальным услугам, сообщили руководители подразделения облачных вычислений технологического гиганта во внутренних электронных письмах.

В подразделениях продаж, маркетинга и глобальных услуг большая часть сокращений приходится на обучение, сертификацию и продажи. Компания заявила, что переключает свое внимание на самостоятельное цифровое обучение и программы обучения, проводимые внешними партнерами. AWS также отметила дублирование некоторых ролей в управлении программами и продажах.

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«Мы не воспринимаем эти решения легкомысленно, и я знаю, что перемены могут быть трудными», — написал Мэтт Гарман, старший вице-президент AWS. «Мы работаем в невероятно быстро развивающейся отрасли, и важно, чтобы мы как организация оставались гибкими».

Он добавил: «Изменения, которые мы вносим, готовят организацию к будущему, соответствуют нашей стратегии и приоритетам, а также сокращают неэффективность. Я осознаю, какой эффект это оказывает на каждого затронутого человека».

Для команды AWS, которая разрабатывает технологии для физических розничных магазинов Amazon, также последовали сокращения. Amazon отказывается от своей технологии «Just Walk Out» в своих крупных продуктовых магазинах Amazon Fresh.

В своем заявлении представитель сообщил, что AWS «определила несколько целевых областей организации, которые нам необходимо оптимизировать, чтобы продолжать концентрировать наши усилия на ключевых стратегических областях, которые, по нашему мнению, принесут максимальный эффект».

Компания «обязуется поддерживать сотрудников на протяжении всего перехода на новые должности в Amazon и за ее пределами», — сказал представитель, добавив, что решения «трудны, но необходимы, поскольку мы продолжаем инвестировать, нанимать и оптимизировать ресурсы для внедрения инноваций для наших клиентов."

Сотрудники в США будут получать заработную плату и льготы в течение как минимум 60 дней, поддержку в поиске работы за пределами штата и доступ к временным медицинским льготам, сообщила компания. Они также будут иметь право на выходное пособие.