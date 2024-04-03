Microsoft разделяет Office и Teams по всему миру в новой попытке успокоить антимонопольные органы

Microsoft заявляет, что будет предлагать свои пакеты ПО Teams и Office 365 отдельно для бизнес-клиентов по всему миру, разделив эти две программы и расширив подход, который она представила в Европейской экономической зоне и Швейцарии в прошлом году.

Microsoft отделит Teams от Office 365 для новых бизнес-клиентов. Компания заявляет, что пакеты Office 365 с Teams больше не будут продаваться вместе новым бизнес-подписчикам, но по-прежнему будут доступны для существующих клиентов, которые решат продолжать использовать продукты в комплекте.

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Эти шаги последовали за заявлением Европейской комиссии в прошлом году о том, что она начинает официальное расследование по поводу включения Microsoft программного обеспечения в свои пакеты. Расследование ЕС было инициировано жалобой в 2020 году.

Разделение программ призвано «обеспечить ясность для наших клиентов», сообщил представитель Microsoft. «Это также учитывает отзывы Европейской комиссии, предоставляя транснациональным компаниям большую гибкость, когда они хотят стандартизировать свои закупки в разных регионах».

Критики называют этот шаг слишком незначительным и слишком запоздалым.

«Просто расширяя изменения, предлагаемые в Европе в августе 2023 года, это объявление лишь на словах подтверждает честную конкуренцию, но оставляет в силе ограничения на совместимость и лицензирование, которые мешают подлинному выбору клиентов», — сказал Райан Триплетт, исполнительный директор Коалиции за справедливое лицензирование программного обеспечения.

Изменятся ли цены на те же самые пакеты, если их покупать теперь по отдельности, Microsoft не сообщила.