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Amogus54
Microsoft анонсировала новые ПК Surface для бизнеса с интеграцией искусственного интеллекта
Microsoft представила свои первые ПК Surface с искусственным интеллектом для бизнеса — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6

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В основе устройств лежит с Intel Core Ultra с поддержкой ИИ-ускорителей, которые, по словам компании, станут основой передовых приложений и возможностей искусственного интеллекта.

Microsoft Surface Pro 10 (слева) и Surface Pro 6 (справа). 

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Устройства, которые поступят в продажу в апреле, были анонсированы в четверг утром в рамках конференции. Это последний шаг Microsoft, направленный на то, чтобы сделать свой инструмент Copilot AI стандартом для бизнеса, включая Google, Salesforce, Amazon и других.

В рамках мероприятия компания подробно рассказала о текущей интеграции функций искусственного интеллекта в программное обеспечение Microsoft, включая Windows, Teams, OneNote и другие приложения, широко используемые в бизнесе.

Среди других функций новые устройства Surface от Microsoft включают специальный аппаратный ключ для Copilot, анонсированный компанией ранее в этом году. Цены на устройства начинаются от $1200.

Компания также заявила, что сделает свои адаптивные аксессуары Microsoft доступными для бизнеса.

Презентация новых устройств Microsoft происходит на фоне попыток бизнеса оправиться от недавнего спада. Согласно отчету компании, выручка подразделения устройств компании упала с $2,9 млрд за последние шесть месяцев 2022 до $2,4 млрд за такой же период в 2023.

Бывший директор по продуктам подразделения Windows и устройств Microsoft, покинул компанию в прошлом году и занял должность руководителя подразделения устройств и услуг Amazon .

Ранее на этой неделе Microsoft назначила Мустафу Сулеймана, сооснователя DeepMind и бывшего вице-президента Google по искусственному интеллекту, руководителем новой организации под названием Microsoft AI, специализирующейся на потребительских продуктах и исследованиях в области искусственного интеллекта.

#microsoft #искусственный интеллект #ноутбуки #surface #нейросеть
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