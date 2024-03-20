В последнее время все чаще всплывают новости о запрете TikTok в США, однако его судьба до сих пор неизвестна

В то время как Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила потенциальный запрет приложения TikTok в среду, эта мера теперь сталкивается с неуверенным приемом со стороны членов Сената.

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Закон предписывает ByteDance, китайской компании, владеющей TikTok, продать популярное приложение некитайскому владельцу в течение шести месяцев, иначе оно будет запрещено в США. Нарушение закона повлечет за собой штрафы в зависимости от количества пользователей в США, которое, по имеющимся данным, на данный момент составляет 170 миллионов американцев.

В комментарии NBC News сенатор Кэнтуэлл сказал: «Я пока не уверен, что мы будем делать, нам нужно поговорить со многими людьми».

«Вся суть в том, что у вас есть дилемма», — добавила она. «Вы хотите свободы слова, но вы также хотите, чтобы Соединенные Штаты имели возможность защищать граждан США от иностранных игроков, которые могут нанести вред с помощью этого приложения. Поэтому мы хотим предоставить правительству инструмент, чтобы они могли поддерживать эти действия».

Кэнтуэлл, бывший руководитель RealNetworks, в прошлом году начала работу над собственной мерой по устранению угроз, исходящих от компаний с иностранным участием, таких как ByteDance. Закон даст США юридические полномочия препятствовать использованию иностранными правительствами технологий, наносящими вред их гражданам и вооруженным силам.

В преддверии закрытой встречи в Сиэтле в прошлом месяце Кэнтуэлл попросила технических руководителей таких компаний, как Amazon и Microsoft, сотрудничать с ней в усилиях по обнаружению угрожающих действий.

Многие штаты запретили приложение TikTok на государственных устройствах из соображений безопасности. Есть опасения, что TikTok делится информацией о пользователях с китайскими властями и что правительство страны может использовать приложение для распространения дезинформации.

В законопроекте Палаты представителей, получившем название «Закон о защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников» , говорится, что его цель — «защитить национальную безопасность Соединенных Штатов».

Но, несмотря на потенциальные риски TikTok, согласно опросу, проведенному осенью 2023 года, только 38% взрослого населения США заявили, что поддержат запрет приложения. Шестью месяцами ранее половина взрослых выступала за запрет. Более молодые респонденты еще меньше поддержали запрет: за запрет выступили 29% взрослых в возрасте до 30 лет и 18% подростков.

Два представителя США из Вашингтона выступили против этой меры на голосовании. Член палаты представителей Прамила Джаяпал и член палаты представителей Рик Ларсен, оба демократы, были среди 65 членов Палаты представителей, проголосовавших против предложенного закона, который был принят Палатой представителей 352 голосами.

«Законопроект предоставляет неосуществимый путь к лишению TikTok права собственности китайской компании, что делает его фактическим запретом», — говорится в заявлении Джаяпала . «Это нанесет вред пользователям, которые полагаются на TikTok в качестве источника средств к существованию».

TikTok запустил кампанию , призывающую своих пользователей связаться с законодателями и высказать свое несогласие с потенциальным запретом.

«Я очень обеспокоена использованием другими государствами конфиденциальных данных американцев и их попытками создать бэкдоры в наших цепочках поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг», — сказала Кэнтуэлл в заявлении на этой неделе. «Это угрозы национальной безопасности, и хорошо, что члены обеих палат воспринимают их серьезно. Я буду разговаривать с моими коллегами из Сената и Палаты представителей, чтобы попытаться найти конституционный путь вперед, защищающий гражданские свободы».