Доброго времени суток, читатели! У всех в жизни наступает момент, когда нужно собрать компьютер, но встает вопрос – где покупать? В данной статье я попытаюсь дать ответ на этот вопрос через призму сборки народного ПК для входа в мир современных видеоигр.

В качестве основы для сборки за 50 тысяч рублей выступит народный бюджетный процессор Intel Core i3 12100F стоимостью 8799 рублей. В таком бюджете в наши дни приходится экономить абсолютно на всём, однако 8 потоков в современных процессорах i3 способны обеспечить минимально комфортное количество кадров в секунду даже в современных играх, а в старых и вовсе поголовно 60+ фпс.

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Процессор Intel Core i3-12100F OEM

Охлаждать нашего игрового монстра будет крайне бюджетная башенка от компании ID-Cooling. По заявлению производителя она способна охлаждать процессоры с тепловыделением вплоть до 95 Вт, что чуть-чуть превышает заявленное TDP от 12100F в 89 Вт. Сразу в глаза бросается 3 pin коннектор, но это издержки бюджета, придется слушать все 2200 оборотов в минуту.

ID-COOLING SE-802-SD V3

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В роли материнской платы в данной сборке выступает продукт от красного дракона MSI. Ничем особо не выделяющаяся плата, начальный минимум для входа в мир современных компьютеров. Из плюсов можно выделить наличие M2 слота для SSD накопителей, чего нет в более дешевых платах. Можно смело заявить, что вложенные в этот слот 500 рублей себя оправдали. Плата имеет 2 коннектора 4-пиновых разъёма для корпусных вертушек, "армированный" слот PCI-Express 4.0 x16, что тоже плюс. Из минусов – отсутствие Wi-Fi модуля, поддержки USB Type-C и ровно ноль радиаторов для VRM.

MSI PRO H610M-E

Оперативная память – набор из двух планок по 8 Гб общим объёмом 16 Гб. Бюджетный набор минимального объема для комфортного пользования компьютером как для игр, так и для всего остального. Строгий черный вид, частота 3200 MHz всего за 3699 рублей. Когда-нибудь и модули DDR5 будут продавать за бесценок, но не в ближайшие пару лет точно.

Patriot Signature Line Premium 16 ГБВ качестве звуковой карты с функцией играть в танки выступает RTX 3050 на 6 Гб. Урезанная видеокарта без дополнительного питания, зато потребляет всего 75 Вт. Да, это, пожалуй, самое худшее исполнение данной карточки, но куда деваться. За примерно такую же цену можно взять разве что RX 6500XT, но там дела совсем плохи. Видеокарта под стать процессору – со скрипом тянет новинки, по благодаря DLSS все может стать чуть лучше и с геймпадом можно ощутить консольный гейминг во всей красе.

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Palit GeForce RTX 3050 StormX OCНакопитель – Apacer M2 на 512 Гб. Именно ради него в сборку легла наша материнская плата. Ничем не примечательный накопитель со средними скоростями, нет буфера, зато имеет гарантию 3 года, так что можно не беспокоиться за сохранность своих файлов хотя бы это время.

Apacer 512 ГБ SSD M.2

Блок питания обладает 350 Вт мощности и сертификатом 80 PLUS. Единственный представитель блоков питания до 3000, от которого не становится совсем тошно. Обладает всеми необходимыми коннекторами, которые даже в этой сборке не будут задействованы, гарантия 3 года. Строгий чёрный цвет, как и всё остальное в нашей сборке.

DEEPCOOL PF350

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Корпус Mini-Tower от компании DEXP. Типичный офисник без каких-либо вентиляторов в комплекте и подсветок. Верхнее расположение блока питания будет отыгрывать роль корпусного вентилятора. Именно через него будет выходить горячий воздух.

DEXP DC-202M

Выше был приведён пример сборки ПК только из магазина DNS. Сейчас посмотрим, какие цены на такие же комплектующие будут предлагать другие магазины. Если точно такого же товара в другом магазине не будет, то придётся брать ближайший аналог. Такие товары будут отмечены ниже для наглядности.

Начнем с Онлайнтрейда. Основные комплектующие имеются в этом магазине. Первое заметное отличие начинается на оперативной памяти. Когда в магазине на три буквы продается набор из 2 планок, здесь продается такая же память по 1 штуке в наборе. Отличие минорное, но оно есть. Идём дальше.

Patriot Signature Line Premium 8 Гб

Следующим отличием является SSD от Apacer. В сборке в DNS находится Apacer M.2 AS2280P4U 512 Гб с TLC памятью, в то время как в онлайнтрейде с типом памяти 3D NAND. Вот, оказывается, зачем такие длинные индексы у товаров. Идём дальше.

Apacer M.2 AS2280P4 512 ГбПоследним отличием будет корпус. Наверное, было нечестно брать DEXP в самом начале, поскольку он продаётся только в DNS. Однако разница всего 100 рублей, так что оставим это за скобками.

Exegate BAA-103 Black mATX





Следующий на очереди Ситилинк. Здесь такая же история с оперативной памятью, как и в онлайнтрейде. Набора из двух планок в продаже нет.

Patriot Signature 8 Гб

И тут опять другой корпус.

Корпус mATX Digma DC-MATX101-U2

Дальше зайдем в магазин Регард. На удивление, все товары оказались в наличии, как и в DNS, за исключением корпуса. Зато там оказался корпус из сборки Ситилинка, поэтому добавим в корзину его.

Корпус mATX Digma DC-MATX101-U2

Все комплектующие из этих 4 магазинов и их стоимость приведены в таблице ниже.

Таблица №1. Сравнение цен из магазинов для сборки ПК за 50000 рублей.

Товар\Магазин DNS Онлайнтрейд Ситилинк Регард Процессор 8799 руб. 9399 руб. 9690 руб. 8870 руб. Кулер 799 руб. 699 руб. 1000 руб. 950 руб. Материнская плата 6999 руб. 7450 руб. 7970 руб. 7350 руб. Оперативная память 3699 руб. 4300 руб. 4380 руб. 4930 руб. Видеокарта 22999 руб. 23799 руб. 24300 руб. 22370 руб. Накопитель 3599 руб. 4099 руб. 3290 руб. 4750 руб. Блок питания 2899 руб. 2809 руб. 2990 руб. 3420 руб. Корпус 1399 руб. 1499 руб. 1290 руб. 1590 руб. Итоговая стоимость 51192 руб. 54054 руб. 54910 руб. 54230 руб.





Послесловие

Как видно из таблицы, самой выгодной покупкой оказался DNS. В данном магазине самый дешевый процессор, материнская плата и оперативная память. Конечно, разумнее всего закупать товары в разных магазинах, если вы ищете выгоду. Однако, не для всех данный способ является удобным ввиду самых различных причин. Начиная от логистики, заканчивая просто желанием покупать в одном месте. Еще у каждого магазина есть своя "замануха" в виде бонусов и прочего. Лично я попался в ловушку Онлайнтрейда, когда закупился там выгоднее, чем это могло быть в других магазинах и мне насыпали баллов, которые я успешно вложил в другую выгодную покупку. Я осознанно не брал в сравнение Яндекс. Маркет, Озон и АлиЭкспресс, так как там высок риск нарваться на что-то крайне плохое по "выгодной цене". Как-то так на сегодня. Если данная статья вызовет интерес, то, возможно, сделаю подобный "анализ" рынка ПК комплектующих в будущем с более детальным подходом.