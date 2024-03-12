В последнее время все более и более становятся популярны бюджетные сборки ПК для домашнего пользования, когда потенциальному пользователю нужен просто выход в интернет, базовый комплект Microsoft Office и какие-нибудь совсем уж нетребовательные игры эпохи 7 поколения консолей максимум.

В данной статье я попытался подобрать такой набор комплектующих для ПК, накопить на который сможет даже школьник, откладывая деньги с обедов (не отказывая себе в булочке с чаем). Как вы могли понять из названия, сборка представляет собой абсолютный минимум, который можно собрать с гарантией из магазина с ценой в семь тысяч рублей. Для некоторого процента людей данный факт является одним из решающих при совершении любой покупки, поскольку не все граждане верят продавцам на торговых площадках вторичного рынка, не говоря уже о лотерее в виде покупок из Китая, которую еще нужно ждать, а ожидание, в зависимости от местонахождения может занимать от нескольких недель и более, доходя до месяца.

реклама





Покупать будем в Онлайнтрейде, потому что только там имеется такой набор комплектующих, которые соответствуют нашей тематике. Не знаю почему, но именно в этом магазине чаще всего встречаются комплектующие такого характера. Какого? Сейчас увидите.

1. Материнская плата.

реклама





Материнская плата Esonic A88DA



Да, сегодняшняя сборка представляет собой ПК на FM2+ сокете. Причем это не простая материнская плата, а с встроенным четырёхъядерным процессором от компании AMD - A8-4500M, основанный на архитектуре Trinity с максимальной тактовой частотой 2,8 ГГц и кэшем второго уровня объемом в 4 Мб. По сути своей это логическое продолжение процессоров серии FX, но без L3 кэша и с порезанными частотами. Техпроцесс, как и у архитектуры Bulldozer составляет 32 нм. И по старой доброй традиции, унаследованной от FX'ов наш герой имеет подвох в виде двух модулей с четырьмя ядрами для операций с целыми числами, и двумя ядрами для операций над числами с плавающей запятой, то есть процессор не является на самом деле четырехъядерным CPU. Скажем спасибо за двухканальный режим работы контроллера оперативной памяти.

Процессор представляет собой ноутбучное решение, распаянное на десктопной материнской плате. Компания-производитель Esonic является брендом в Китае, так что брать ее не так страшно, как подвальный Huanan с AliExpress. Так как это ноутбучный процессор, то он имеет на своем борту встроенную графику - AMD Radeon HD 7640G. Видеоядро имеет поддержку DirectX 11, 256 шейдерных ядер и работает на частоте вплоть до 655 МГц. Суммарный TDP данного гибридного процессора составляет 35 Вт.

Как вы могли заметить, материнская плата обладает не совсем привычным форм-фактором. DTX – это форм-фактор, разработанный AMD в 2007 году. Помимо всех необходимых портов на плате имеется 2 разъема USB 3.0, что является приятным бонусом. Цена сего чуда китайской инженерной мысли составляет 1999 рублей (по скидке!).

реклама





Сравнение Mini-DTX с другими форм-факторами.

2. Кулер Кулер PCCooler E80

Поскольку заявленное TDP нашего APU составляет всего 35 Вт, то был выбран, исходя из стоимости, PCCooler E80 стоимостью 320 рублей. Диаметр вентилятора всего 80 мм, на максимальных оборотах в 2200 оборотов в минуту может быть шумноват. Имеется поддержка FM2+, а большего нам и не надо.





реклама





3. Оперативная память ОЗУ Kingspec DDR3 4 Gb.Для того, чтобы хоть как-то расшевелить нашу тухлую систему, брать придётся, конечно же 2 планки. Черный цвет плашек памяти отлично подойдёт к нашему черному кулеру и (спойлер) корпусу. Ограничимся объемом в 8 гигабайт. Цена одной планки 599 рублей, умножаем на 2 и получим 1198 за комплект.

4. Накопитель.

SSD диск ExeGate 60 Gb

Хорошо, что мы живем в мире, где ssd накопитель может стоить в два раза дешевле, чем жесткий диск. Пускай объем и будет в те же два раза меньше. Но у нас каждый рубль на счету, поэтому берем самый дешевый, что видим и получаем 60 гигабайт за 950 рублей. Самый дешевый жесткий диск стоит 1999 и имеет объем 320 гигабайт со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. Если поделить стоимость на объем, то получим примерно 6 рублей за гигабайт, а с этим ssd получим около 15 рублей за гигабайт. Да, выходит, что невыгодно... Зато получаем скорость, которая и не снилась HDD 5400 rpm.

5. Блок питания.

Блок питания ExeGate AAA350 ATX.

В качестве блока питания выступит ExeGate с заявленной мощностью в 350 Вт, чего для нашей сборки хватит с головой, ведь у нас даже нет видеокарты. Существенным минусом в данном случае является отсутствие кабеля питания в комплекте. Придётся искать где-то среди своих запасов, просить у знакомых или раскошелиться на рублей 300-400. Длины проводов должно хватить, чтобы дотянуться до материнской платы и питания процессора. Ни о каком сертификате 80+ bronze речи не идет, само собой. Цена сего чуда 960 рублей.

6. Корпус.

Корпус ExeGate BAA-150-01 mATX

Стильный черный корпус, в которым мы соберём наш компьютер. Конечно, без вентиляторов в комплекте, но это не критично, поскольку греться в сборке особо нечему. Если бы ExeGate не был самым доступным предложением, то можно было бы подумать, что они являются спонсорами таких сборок, но нет. Микро-АТХ корпус за 1509 рублей.

А что по играм?

Да, на этом можно играть. Скрипя зубами, но играть.

GTA V. Low settings 720pВ пятой части великого автоугонщика имеем 20-25 кадров в секунду на минимальных настройках. В целом, это довольно неплохо, ожидалось худшее. Удивительным является факт упора в CPU. Наверное, в 2013 в игру так и играли на PS3, разве что без пропадающих текстур дороги. В других играх ситуация не лучше, но что-то еще добавлять смысла нет. Общая картина ясна. Классику в виде сталкера без динамического освещения и героев меча и магии 3 потянет без проблем.

Благодаря SSD диску система не тормозит, работа в браузере и просмотр YouTube останутся без дискомфорта.

Послесловие.

Стоимость общей корзины нашей покупки составляет ровно 6936 рублей. Докинуть пачку доширака и будет ровно 7000 рублей. Стоит ли гарантия из магазина того, чтобы собирать подобный ПК? Ведь можно постараться собрать из б/у комплектующих гораздо более производительный аппарат. Думаю, что вопрос открытый.



