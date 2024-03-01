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Amogus54
Apple может переименовать Apple ID в 2024 году
Как сообщается, переименование Apple ID в Apple Account совпадет с выпуском iOS 18.

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Согласно отчету MacRumors, неназванные источники, близкие к технологическому гиганту из Купертино, заявили, что имя Apple ID будет заменено именем Apple Account. Сообщается, что ребрендинг проводится в рамках экспериментов компании, и новое название может быть реализовано уже в этом году. Что касается того, когда пользователям следует ожидать этого изменения, предлагаемый график совпадает с выпуском iOS 18 и macOS 15, который, скорее всего, произойдет в сентябре или октябре.

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Неясно, служит ли изменение имени более важной цели и изменится ли структура Apple ID снова, как это было в период с 2000 по 2011 год, или это просто маркетинговое изменение. Примечательно, что Apple ID — единственный способ войти в устройство Apple, получить доступ к iCloud, использовать Apple Music, Apple TV+, Apple Pay и другие сервисы компании, и является важной системой для компании.

В прошлом году Apple объявила о поддержке ключей доступа в iOS 17 и macOS Sonoma. Пользователям Apple автоматически был назначен ключ доступа, который можно использовать для входа в свой Apple ID в Интернете. Это означало, что пользователям не требовались пароли для входа в свою учетную запись, а ключи доступа также добавляли дополнительный уровень безопасности.

Хотя появление iOS 18 потенциально может положить конец эпохе Apple ID, есть причины ожидать от этого положительные изменение. Согласно отчету, следующее поколение операционной системы iPhone может принести визуальное обновление пользовательского интерфейса (UI) и добавить элементы Apple Vision Pro, такие как эффект полупрозрачности и эффект размытия. Также сообщается, что iOS 18 принесет в iPhone ряд функций искусственного интеллекта (AI).


#apple #iphone #ipad #ios
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