Сегодня, 27 февраля случился массовый сбой, связанный с доступом к некоторым сервисам.





Российские пользователи сети интернет сообщают об очередном массовом сбое.

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Примерно в 13:00 по московскому времени пользователи интернета начали наблюдать проблемы с доступом к мессенджеру Telegram. Спустя небольшой промежуток времени сбои начали наблюдаться на таких сервисах как YouTube, ВКонтакте, WhatsApp, Viber. Невозможность корректного использования данных сервисов наблюдается как через мобильный иннтернет, так и через обычный Ethernet кабель всех крупных российских операторов. Однако, как отмечают пользователи, доступ был доступен с помощью VPN. Причина сбоя остаётся пока неизвестной.

Это уже третий крупный сбой в российском интернете за последний месяц. Предыдущий произошел 24 января, тогда сообщалось о сбое в работе всё тех же сервисов. За ним случился один из массовый сбой в ru-домене 30 января: тогда стали недоступны многие сервисы «Яндекса», приложения «Тинькофф», Avito, Wildberries.