Эти устройства будут записывать все детали приема пациента, а искусственный интеллект будет заниматься обработкой информации.

В интернете появилась информация о требовании Московского департамента здравоохранения установить аудиозаписывающие устройства в кабинетах врачей местных поликлиник. Профессиональные "аудиобейджи" предназначены для оценки качества предоставляемых услуг.



Медицинские специалисты выразили беспокойство по поводу возможного нарушения конфиденциальности медицинской информации из-за этого новшества. Однако некоторые считают, что эта мера может защищать врачей от необоснованных обвинений и агрессии с стороны пациентов.

«Обычные люди станут жертвами»



Некоторые врачи, которые прогнозируют, что эта запись может проникнуть в общественное пространство, выразили свою обеспокоенность по поводу защиты персональных данных. Они считают, что утечка диагноза или результатов обследования - это одно, но утечка записи, которая может негативно повлиять на эмоциональное состояние и нарушить психологическое равновесие пациента, - это совсем другое.



Они также утверждают, что запись нарушает личное пространство пациента и ухудшает доверительные отношения между врачом и пациентом.

«Иногда обсуждаются очень личные вопросы, которые должны оставаться только между врачом и пациентом и не выходить за рамки кабинета»



В основном речь идет о пациентах, больных людях. Конечно, бывают и конфликтные ситуации. Но большинство людей - это обычные люди, которые страдают от этого. И эта запись не сможет урегулировать эти конфликтные ситуации.

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«Врач оказывается в уязвимом положении»



Некоторые врачи выразили свое беспокойство по поводу того, что запись приемов приведет к санкциям в отношении врачей. Они подчеркивают, что цель нововведения является благородной: уменьшение количества конфликтов между пациентами и врачами и искоренение непрофессионального поведения врачей. Однако это ставит врачей в очень уязвимое положение.

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«У врача и так всего 12 минут на прием, а теперь еще и полное контроль, после которого врач будет обложен санкциями»



Другие медицинские специалисты считают, что запись приемов будет полезна как для врачей, так и для пациентов. Департамент сможет улучшить взаимодействие между специалистом и пациентом, повысить качество медицинской помощи и защитить врачей от нападок.



Это нововведение позволит отследить, насколько вежливо врачи общаются с пациентами, и ввести новые нормы коммуникации. Врачи смогут разработать определенный язык общения с пациентом, что поможет предотвратить неприятности в будущем. Например, когда пациенты получают информацию и понимают ее неправильно, а врач, на самом деле, не хотел ничего такого сказать. И это, конечно, шаг в направлении обеспечения более понятной медицины для пациента, - добавил терапевт.



По приказу главного врача "Московского стандарта поликлиники" требуется "введение аудиоконтроля" приемов врачей во всех поликлиниках, кроме стоматологических. В приказе также указано, что в двух поликлиниках Москвы уже проводился эксперимент по записи приемов у врачей, который был признан успешным. Врачи должны вежливо общаться с пациентами, приветствовать их и прощаться, а устройства помогут отслеживать это.