Спецпрокурор расследует возможные обвинения в адрес Хантера Байдена и примет решение о выдвижении обвинений.

По итогам расследования, которым займется спецпрокурор, будет принято решение о том, будут ли выдвигаться обвинения в адрес Хантера Байдена, сына президента США. Как сообщает ТАСС, Меррик Гарланд, министр юстиции, подчеркнул, что спецпрокурор будет иметь те же полномочия, что и ранее, и будет осуществлять надзор над расследованием, а также принимать решения о выдвижении обвинений и их месте и времени.

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Ранее стало известно, что расследованием дела Хантера Байдена будет заниматься спецпрокурор Дэвид Уайсс из штата Делавэр. Как сообщает RT, председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей, Джеймс Комер, ранее заявил, что Джо Байден лгал о своем незнании и несвязанности с бизнес-сделками своего сына Хантера.