При нагреве материя разлагается в более простые формы: жизнь исчезает, разрушаются молекулы, затем атомы.. Поскольку большинство процессов в природе частично обратимы, можно предположить, что бережное медленное охлаждение, наоборот, ведёт к усложнению материи

На оконных стёклах зимним утром мы найдём упорядоченные ледяные узоры, образовавшиеся в результате охлаждения из хаоса молекул воды в тёплом воздухе комнаты. Если исходить из гипотезы Большого взрыва (или пульсирующей вселенной), то аналогично при расширении и, соответственно, охлаждении эпицентра взрыва часть реликтового излучения переходит в элементарные частицы, потом частицы - в атомы и т.д:

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Если же отталкиваться от гипотезы стационарной вселенной, то в ней ту же роль могут играть горячие точки, которые по теории вероятностей должны хаотически появляться в разных её уголках. Только здесь прогресс материи может быть вызван не только остыванием горячей точки, но и миграцией в направлении от неё.

Приблизительно так происходил процесс роста мозга у обезьян. Сначала рост происходит по мере охлаждения климата Земли. Потом, когда климат приблизительно стабилизировался, рост мозга происходил по мере миграции некоторых обезьян от экватора к полюсам холода. Примерно так же происходит движение растущей лавины цивилизации от субтропиков к полюсу холода планеты:

Если температура материи перестанет уменьшаться, то вскоре остановится процесс её развития. Эту закономерность можно сформулировать как первый закон прогресса: температура материи является потолком её положительного развития. Чем ниже температура, тем выше потолок.

Второй закон прогресса можно сформировать так: для любой развивающейся материи существует оптимальная скорость её охлаждения. Это значит, что слишком медленное охлаждение материи замедлит её развитие. И слишком быстрое - тоже замедлит или даже вовсе уничтожит.

Примером "медленного охлаждения" служит Африка, до сих пор частично пребывающая в каменном веке. Примером "быстрого охлаждения" служит полюс холода планеты, то есть, Россия, которая едва ли не в последнюю очередь приобщилась к мировой цивилизации. Правда, сегодня цивилизация окружила планету мощной транспортной оболочкой, которая стала выравнивающим фактором. Виртуально "охлаждающим" Африку и "согревающим" Россию.

В развитии земной цивилизации, кроме главного, температурного, фактора играют роль и второстепенные: влажность и гористость региона. Если температурный фактор располагает передовые регионы цивилизации в виде пояса вокруг полюса холода, то водные пространства, пустыни и горы обычно образуют разрывы в этом поясе:







