"Умом Россию не понять, в Россию можно только верить". Так было в докомпьютерную эпоху

В девяностые годы на Алтае была разработана компьютерная математическая модель роста земной цивилизации. Модель рисует карту цивилизации от зарождения человечества до, предположительно, двадцать второго века. Например, так выглядит расчёт современной цивилизации:

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А так - предполагаемой цивилизации двадцать второго века:

Кроме того, был исправлен и дополнен восточный календарь. В момент своего появления в древнем Китае этот календарь базировался на дробных периодах обращения Юпитера и Сатурна вокруг Солнца. Однако, позже он был упрощён и округлён, превратившись фактически в игрушку для туристов.

В новый восточный календарь были возвращены дробные периоды обращения Юпитера и Сатурна, а также добавлены периоды неизвестных древним людям больших планет Уран и Нептун. В качестве физического обоснования календаря было рассмотрено смещение орбиты Земли притяжением движущихся больших планет Солнечной системы, что отражалось на поступлении солнечного тепла в северное полушарие:

Если предположить, что дефицит летнего солнечного тепла приводит к снижению трудо- и боеспособности населения, то можно глубже понять такие явления, как молниеносный успех Александра Македонского или Наполеона, крещение Руси, "перестройку".. И наоборот, избыток летнего солнечного тепла приводит к "перегреву" населения, что выливается в анархию или тоталитаризм, или то и другое вместе (например, история Германии и России первой половины двадцатого века).

На основании графика летней солнечной радиации в 2001г были составлены политический:

и экономический прогноз (жёлтая линия)

для России на двадцать первый век (именно радиации, а не климата, как упрощённо было указано в нижнем прогнозе).

Для многих современников непонятна и неожиданна текущая политическая ситуация. К счастью, наука открывает глаза. И то, что происходит сегодня - очередное восстановление российских территорий после выхода из кризиса "перестройки"