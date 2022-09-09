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Выбираю лучшую конфигурацию нового компьютера за 30000 рублей

данная сборка пк будет лучшей до 30000 рублей и сможет выдать более 60 фпс в самых популярных играх
[ ] для раздела Блоги
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RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

итак сегодня я попробую собрать пк за 30 к из новых комплектующих

первое процессор это резвый core i3 10100f


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4 ядра 8 потоков и цена менее 7 тысяч

Материнская плата GIGABYTE H410M S2 V3

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RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

самая дешевая видеокарта выдающая относительно нормальный фпс

но если у вас есть деньги то лучше взять RX 6400

G.Skill AEGIS [F4-3200C16S-8GIS] 8 ГБ

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хорошая память на 3200 mhz с 16 таймингами

Neo Forza NFS12 240 гб

самый дешевый нормальный ссд

блок питания DEEPCOOL PF400

на блоке питания экономить запрещено поэтому этот неплохой дипкул хороший выбор

кулер ID-COOLING DK-01T

кулер дерьмо но работает и охлаждает 

вот и все корпус каждый выберет сам я в этом не эксперт

https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/5f6d185a0fc5c052/

вот ссылка на конфигурацию

вот таблица тестов все тесты были в full hd

raibow six siege  низкие с высокими текстурами  min 83 fps avg 93 fps
forza horizon 5 высокие min 39
 avg 44
forinite режим производительность min 77
 avg 164
CS-GO киберспортивные min 138
 avg 234
gta 5  ультра без сглаживания min 49
 avg 60
cyberpunck 2077 низкие с amd fsr min 36
 avg 43
rdr 2 средние min 34
 avg 39
god of war оригинальные с fsr min 32
 avg 35
elden ring средние min 35
 avg 41
valorant низкие min 100
 avg 155

вот и весь ПК

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пк 30к сборка
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