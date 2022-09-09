итак сегодня я попробую собрать пк за 30 к из новых комплектующих

первое процессор это резвый core i3 10100f





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4 ядра 8 потоков и цена менее 7 тысяч

Материнская плата GIGABYTE H410M S2 V3

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самая дешевая видеокарта выдающая относительно нормальный фпс

но если у вас есть деньги то лучше взять RX 6400

G.Skill AEGIS [F4-3200C16S-8GIS] 8 ГБ

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Neo Forza NFS12 240 гб

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блок питания DEEPCOOL PF400

на блоке питания экономить запрещено поэтому этот неплохой дипкул хороший выбор

кулер ID-COOLING DK-01T

кулер дерьмо но работает и охлаждает

вот и все корпус каждый выберет сам я в этом не эксперт

https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/5f6d185a0fc5c052/

вот ссылка на конфигурацию

вот таблица тестов все тесты были в full hd

raibow six siege низкие с высокими текстурами min 83 fps avg 93 fps forza horizon 5 высокие min 39

avg 44

forinite режим производительность min 77

avg 164

CS-GO киберспортивные min 138

avg 234

gta 5 ультра без сглаживания min 49

avg 60

cyberpunck 2077 низкие с amd fsr min 36

avg 43

rdr 2 средние min 34

avg 39

god of war оригинальные с fsr min 32

avg 35

elden ring средние min 35

avg 41

valorant низкие min 100

avg 155



вот и весь ПК