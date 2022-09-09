Выбираю лучшую конфигурацию нового компьютера за 30000 рублей
итак сегодня я попробую собрать пк за 30 к из новых комплектующих
первое процессор это резвый core i3 10100f
реклама
4 ядра 8 потоков и цена менее 7 тысяч
Материнская плата GIGABYTE H410M S2 V3
самая простая и дешевая материнская плата за 4 тысячи
Видеокарта Palit GeForce GTX 1630 Dual
самая дешевая видеокарта выдающая относительно нормальный фпс
но если у вас есть деньги то лучше взять RX 6400
G.Skill AEGIS [F4-3200C16S-8GIS] 8 ГБ
реклама
хорошая память на 3200 mhz с 16 таймингами
Neo Forza NFS12 240 гб
самый дешевый нормальный ссд
блок питания DEEPCOOL PF400
на блоке питания экономить запрещено поэтому этот неплохой дипкул хороший выбор
кулер ID-COOLING DK-01T
кулер дерьмо но работает и охлаждает
вот и все корпус каждый выберет сам я в этом не эксперт
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/5f6d185a0fc5c052/
вот ссылка на конфигурацию
вот таблица тестов все тесты были в full hd
|raibow six siege
|низкие с высокими текстурами
|min 83 fps
|avg 93 fps
|forza horizon 5
|высокие
|min 39
|avg 44
|forinite
|режим производительность
|min 77
|avg 164
|CS-GO
|киберспортивные
|min 138
|avg 234
|gta 5
|ультра без сглаживания
|min 49
|avg 60
|cyberpunck 2077
|низкие с amd fsr
|min 36
|avg 43
|rdr 2
|средние
|min 34
|avg 39
|god of war
|оригинальные с fsr
|min 32
|avg 35
|elden ring
|средние
|min 35
|avg 41
|valorant
|низкие
|min 100
|avg 155
вот и весь ПК
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила