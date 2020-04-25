1. Светильник

Светодиодный настенный светильник для дома и прочих помещений, устанавливается в качестве дополнительного освещения и декоративного украшения интерьера. Алюминиевый корпус, срок службы до 15000 часов, мощность 3 ватта. Размер 120 на 60 мм, есть разные цвета диодов. Питается от переменного тока, в сети 220 вольт.

Цена: 16.23 - 16.98 $



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2.Мощный Power Bank

Портативный внешний аккумулятор с емкостью на 30 000 ма.ч, имеет 3 выхода под usb интерфейсы. Поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств. Есть световые индикаторы уровня заряда, ток до 1,5 ампер. Внутри литий полимерный элемент питания, размер 175 на 113 мм, вес 600 грамм. Подойдет для зарядки разных гаджетов в дороге и на улице.

Цена: 21$



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3. Сумка

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Мужская сумка рюкзак с плечевым ремнем для ношения через плечо, удобная геометрия и широкая плотная накладка. Есть порт под usb кабель. изготовлен из нейлона, влагоотталкивающий материал. Внутри отделения для среднегабаритных вещей и мелочей. Емкость 20 литров, все кармашки на молниях. Для повседневного пользования.

Цена: 19$



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4.Электросамокат



Электро скутер, развивает скорость до 30 км час, работает от аккумулятора с мощностью в 1000 ватт, двухколесный, ширина доски 8 дюймов, время зарядки составляет 5 часов. Выдерживает до 100 кг нагрузки, не является транспортным средством. Размер 1020 на 430 мм, вес 14 кг.

Цена: 422.49 - 538.28 $



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Спасибо всем за внимание, приятных покупок!

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